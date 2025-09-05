Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 6 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma sabato 6 settembre in provincia di Enna.
ENNA
Ore 17:00 – Dragon Scale (Enna Bassa): D&D
Ore 17:00 – Piazza San Giorgio: Giochi di Quartiere nell’ambito della Madonna de’ Carusi (evento con iscrizione gratuita in loco)
Ore 18:00 – Piazza Umberto I: Masterclass “La tua pizza senza glutine”, nell’ambito del PIZZA ENNA FEST
Ore 18:00 Piazza Vittorio Emanuele: Pullman azzurro, simulazioni di guida a cura degli operatori della Polizia di Stato, nell’ambito del PIZZA ENNA FEST
Ore 18:30 – Piazza Umberto I: laboratorio su natura e benessere a cura di Tenute Famiglia, nell’ambito del PIZZA ENNA FEST
Ore 20:00 Piazza Sant’Agostino: gonfiabili, zucchero filato, palloncini modellabili, animazione, nell’ambito della Madonna de’ Carusi
Ore 21:00 – Red Coffee: Acoustic Duo Marzia Viscuso e Marco Peritore
Ore 21:00 – Piazza Sant’Agostino: 1 °Serata del 43 ° Festival Canoro della Madonna de’ Carusi
Ore 23:00 – Piazza Umberto I: Discoteca sotto le stelle by Pauljey nell’ambito del PIZZA ENNA FEST
ASSORO
Ore 20:00 – Piazzale scuola media: Festa del Volontariato a cura della Protezione Civile con serata musicale Cover “Renzo Arbore”
CALASCIBETTA
Ore 11:00 – Stadio comunale: 11° Memorial Patrick Moriau e Antonio Cameriere (incontro di calcio) nell’ambito della Festa di Buonriposo
Ore 21:00 16° Meeting Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Enna nell’ambito della Festa di Buonriposo
Ore 16:45 – 10° Archeo Passeggiata “Dai Siculi ai Bizantini ai confini del Val di Noto” nell’ambito della Festa di Buonriposo
Ore 18:30 – Festa di Buonriposo: Giro Bandistico del Corpo Bandistico Città di Calascibetta “A. Giunta”
Ore 20:00 – Festa di Buonriposo: 53° Sagra della Salsiccia – Sagra di Qualità
Ore 22:30 – Festa di Buonriposo: Live Turè Muschio
A seguire – Ochianu: PARTYPUSU, DjSet Jøse
GAGLIANO CASTELFERRATO
Ore 21:30 – Piazza Grippaldi: serata musicale
LEONFORTE
Ore 18:30 – Giardino delle Ninfe: “Acqua passata”, spettacolo musica e teatro con la Nuova Compagnia Teatrale “Il Canovaccio” e “Talè cu Sona” (evento a pagamento con biglietto)
NICOSIA
Ore 18:00 – Sagra del Nocattolo: esposizione auto d’epoca. A seguire apertura stand gastronomico
Ore 22:00 – Sagra del Nocattolo: spettacolo itinerante musicale “Scaccia Diavoli”
NISSORIA
Ore 21:30 – Nissoria Club: Torneo di Burraco
PIAZZA ARMERINA
Ore 19:00 – Biblioteca di Alceste e Remigio Roccella: Romanza da camera italiana – Alessandro Tirotta, canto (evento a pagamento)