Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 6 dicembre 2025

8 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma sabato 6 dicembre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ    

ENNA

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
    ITINERARIUM – Mostra fotografica M. Ferro
  • Dalle 10:00 alle 12:00 – Libreria Mondadori
    BOOKCLUB per ragazzi tra i 14 e 25 anni
  • Ore 14:30 – Stadio A. Greca
    CALCIO I CATEGORIA GIRONE E
    S. Anna Enna – San Pietro Calcio
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Torneo D&D
  • Ore 18:30 – Sorseggio
    Progetto Biblioinsieme – Mostra fotografica “ROVINE: Viaggio alla scoperta dell’entroterra siciliano”
  • Ore 18:30 – Palazzetto dello Sport
    PALLAMANO SERIE A SILVER
    Orlando Pallamano Haenna – Innotech Serra Fasano
  • Ore 19:30 – Palestra Mario Cozzo
    PALLAVOLO SERIE D MASCHILE
    Kentron – ASD Pallavolo Viagrande
  • Ore 16:30 e ore 18:30 – Teatro Neglia
    IL GRINCH – Spettacolo acrobatico per bambini e famiglie
    Evento con biglietto e su prenotazione
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    ITALIANS DO IT BETTER – Mohasky & Mikilootzu
  • Ore 22:00 – Al Kenisa
    TUTTO IN UNA NOTTE – ’70 ’80 ’90 Rock – New Wave
    Dj Angelo Vaccaro – Ingresso gratuito

CALASCIBETTA

  • Ore 14:30 – Stadio Comunale
    CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
    Leonfortese – Sport Club Palazzolo

GAGLIANO CASTELFERRATO

  • Ore 15:00 – Stadio Comunale
    CALCIO II CATEGORIA GIRONE F
    Gagliano – Piazza Armerina

LEONFORTE

  • Ore 10:30 – Villa Bonsignore
    LATITUDINI D’AUTORE – Inaugurazione mostra fotografica
  • Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione film OI VITA MIA con Pio e Amedeo

CENTURIPE

  • Ore 15:00 alle 19:00 – Centro Culturale “Il Purgatorio”
    FRAMMENTI DI VITA – Mostra fotografica di Ivana Politi

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 16:00 – Palatenda Ferraro
    CALCIO A 5 SERIE A2 GIRONE D
    Gear Piazza Armerina – Messina Futsal
  • Ore 19:00 – Palazzo Trigona
    Concerto di musica classica
  • Ore 20:00 – Osteria del Conte
    Live dei Romano Bros
  • Ore 22:00 – The Twins
    LONELINESS – DjSet Albas

BARRAFRANCA

  • Ore 20:30 – Blancò
    BRUCIA LA VOCE – Cena cantata Hedonè (musica, canti, giochi)
    Selezione musicale di Angelo Agosto – Vox Mixo MC
    Dalle 20:30 cena cantata, dalle 00:00 dopo cena + djset
    Prenotazioni tavoli, dopo cena ingresso in lista

PIETRAPERZIA

  • Ore 22:00 – Bistrot 51
    Djset con Joes Calif – Xmas Season

AGIRA

  • Ore 22:00 – Nessun Dorma
    AURA OSCURA – DjSet Liberto
  • Ore 22:00 – Etoile Bar
    SATURDAY PARTY – Bruno deejay

NICOSIA

  • Ore 21:00 – Piazza Garibaldi
    ITALIA ’90 – Lo show dedicato alla musica italiana e degli anni ’90
  • Ore 21:00 – Friggitoria La Sfiziosa
    Djset Laura Ayla

TROINA

  • Ore 18:30 e 21:30 – Cinema Camilleri
    Proiezione film OI VITA MIA con Pio e Amedeo
  • Ore 21:30 – 216
    FATHER & SOON – Antonio Monforte e figlio Duo Acustico Live
  • Ore 22:30 – Terzo Tempo
    SATURDAY NIGHT – Djset Flavio Siciliano

ASSORO

  • Ore 22:00 – Discoteca Élite
    NIGHT ’70 ’80 ’90 PARTY – Cantello Dj

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ