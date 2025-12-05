Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 6 dicembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma sabato 6 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
ITINERARIUM – Mostra fotografica M. Ferro
- Dalle 10:00 alle 12:00 – Libreria Mondadori
BOOKCLUB per ragazzi tra i 14 e 25 anni
- Ore 14:30 – Stadio A. Greca
CALCIO I CATEGORIA GIRONE E
S. Anna Enna – San Pietro Calcio
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Torneo D&D
- Ore 18:30 – Sorseggio
Progetto Biblioinsieme – Mostra fotografica “ROVINE: Viaggio alla scoperta dell’entroterra siciliano”
- Ore 18:30 – Palazzetto dello Sport
PALLAMANO SERIE A SILVER
Orlando Pallamano Haenna – Innotech Serra Fasano
- Ore 19:30 – Palestra Mario Cozzo
PALLAVOLO SERIE D MASCHILE
Kentron – ASD Pallavolo Viagrande
- Ore 16:30 e ore 18:30 – Teatro Neglia
IL GRINCH – Spettacolo acrobatico per bambini e famiglie
Evento con biglietto e su prenotazione
- Ore 22:00 – Sorseggio
ITALIANS DO IT BETTER – Mohasky & Mikilootzu
- Ore 22:00 – Al Kenisa
TUTTO IN UNA NOTTE – ’70 ’80 ’90 Rock – New Wave
Dj Angelo Vaccaro – Ingresso gratuito
CALASCIBETTA
- Ore 14:30 – Stadio Comunale
CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
Leonfortese – Sport Club Palazzolo
GAGLIANO CASTELFERRATO
- Ore 15:00 – Stadio Comunale
CALCIO II CATEGORIA GIRONE F
Gagliano – Piazza Armerina
LEONFORTE
- Ore 10:30 – Villa Bonsignore
LATITUDINI D’AUTORE – Inaugurazione mostra fotografica
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione film OI VITA MIA con Pio e Amedeo
CENTURIPE
- Ore 15:00 alle 19:00 – Centro Culturale “Il Purgatorio”
FRAMMENTI DI VITA – Mostra fotografica di Ivana Politi
PIAZZA ARMERINA
- Ore 16:00 – Palatenda Ferraro
CALCIO A 5 SERIE A2 GIRONE D
Gear Piazza Armerina – Messina Futsal
- Ore 19:00 – Palazzo Trigona
Concerto di musica classica
- Ore 20:00 – Osteria del Conte
Live dei Romano Bros
- Ore 22:00 – The Twins
LONELINESS – DjSet Albas
BARRAFRANCA
- Ore 20:30 – Blancò
BRUCIA LA VOCE – Cena cantata Hedonè (musica, canti, giochi)
Selezione musicale di Angelo Agosto – Vox Mixo MC
Dalle 20:30 cena cantata, dalle 00:00 dopo cena + djset
Prenotazioni tavoli, dopo cena ingresso in lista
PIETRAPERZIA
- Ore 22:00 – Bistrot 51
Djset con Joes Calif – Xmas Season
AGIRA
- Ore 22:00 – Nessun Dorma
AURA OSCURA – DjSet Liberto
- Ore 22:00 – Etoile Bar
SATURDAY PARTY – Bruno deejay
NICOSIA
- Ore 21:00 – Piazza Garibaldi
ITALIA ’90 – Lo show dedicato alla musica italiana e degli anni ’90
- Ore 21:00 – Friggitoria La Sfiziosa
Djset Laura Ayla
TROINA
- Ore 18:30 e 21:30 – Cinema Camilleri
Proiezione film OI VITA MIA con Pio e Amedeo
- Ore 21:30 – 216
FATHER & SOON – Antonio Monforte e figlio Duo Acustico Live
- Ore 22:30 – Terzo Tempo
SATURDAY NIGHT – Djset Flavio Siciliano
ASSORO
- Ore 22:00 – Discoteca Élite
NIGHT ’70 ’80 ’90 PARTY – Cantello Dj
