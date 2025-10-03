Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 4 ottobre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma sabato 4 ottobre in provincia di Enna.
Enna
- Le Vie dei Tesori (info e prenotazioni su www.leviedeitesori.com)
- 08:30–13:00 e 15:00–18:30 – Campo di Atletica “Tino Pregadio”
Giornata dello Sport
- Ore 10:00–18:00 – Palazzo Chiaramonte
Mostra d’arte inContemporaneo.
- Ore 10:00–18:00 – Ex Banca d’Italia
Mostra fotografica (Le Vie dei Tesori).
- Ore 17:00 – Museo delle Confraternite
Visita teatralizzata “Giochi proibiti e divertimenti leciti nella Sicilia medievale”, a cura della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna, con Patrizia Sardina, Pietro Colletta e i Musigalli.
- Ore 17:00 – Dragon Scale (Enna Bassa)
Serata D&D.
- Ore 20:00 – Teatro “Paolo Neglia”
Spettacolo teatrale “Malala: questa è la mia storia” (Le Vie dei Tesori).
- Ore 22:00 – Publo Picasso
Vinyl DJ set con DJ SLVTR.
- Ore 22:30 – Sorseggio
Italians Do It Better – Enna Massive & Friends – live showcase con Saime & Mikilootzu.
Leonforte
Sagra della Pesca
- Ore 10:30 – Piazza Margherita: cerimonia di apertura con banda Lo Gioco e Gruppo Folkloristico Granfonte.
- Ore 11:00 – Piazza Margherita: degustazioni a base di pesca e danza aerea; a seguire degustazione di pasta alla norma.
- Ore 17:30 – Piazza Margherita: danze caraibiche e latino-americane a cura di Samantha Poletti.
- Ore 18:00 – Piazza Margherita: attività esperienziali CNA Enna e Talk show “Yellow Pesca”.
- Dalle 11:00 alle 00:00 – Piazza Carella: presente il furgoncino di Ciccio’s.
- Musica serale
- Ore 21:00 – C.so Umberto ang. via Mazza: Time Surfing (live band).
- Ore 21:00 – Piazza Branciforti: Generazione Liga – Empiria 2.0 (tribute Ligabue).
- Ore 22:00 – Piazza Margherita: Davide Di Rosolini & I Figli Illegittimi.
- Ore 22:00 – Piazza Carella: Quelli del ’50 (live).
- Ore 22:30 – Piazza Grillo: Fil Tech (DJ set).
- Ore 23:00 – Piazza Margherita: Cinzia Di Rosolini (performance).
- Ore 00:00 – Piazza Margherita: DJ Jose.
Le Vie dei Tesori
- Ore 10:00 – Museo della Cuddura
Laboratorio sulle Cuddure.
- Ore 11:00 e ore 16:00 – Villa Bonsignore
Visite “Arte, fede e devozione”.
Piazza Armerina
- Agriturismo Bannata
Mostra su Yvonne Kohler.
