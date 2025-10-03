Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 4 ottobre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma sabato 4 ottobre in provincia di Enna.

Enna

  • Le Vie dei Tesori (info e prenotazioni su www.leviedeitesori.com)
  • 08:30–13:00 e 15:00–18:30 – Campo di Atletica “Tino Pregadio”
    Giornata dello Sport
  • Ore 10:00–18:00 – Palazzo Chiaramonte
    Mostra d’arte inContemporaneo.
  • Ore 10:00–18:00 – Ex Banca d’Italia
    Mostra fotografica (Le Vie dei Tesori).
  • Ore 17:00 – Museo delle Confraternite
    Visita teatralizzata “Giochi proibiti e divertimenti leciti nella Sicilia medievale”, a cura della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna, con Patrizia Sardina, Pietro Colletta e i Musigalli.
  • Ore 17:00 – Dragon Scale (Enna Bassa)
    Serata D&D.
  • Ore 20:00 – Teatro “Paolo Neglia”
    Spettacolo teatrale “Malala: questa è la mia storia” (Le Vie dei Tesori).
  • Ore 22:00 – Publo Picasso
    Vinyl DJ set con DJ SLVTR.
  • Ore 22:30 – Sorseggio
    Italians Do It Better – Enna Massive & Friends – live showcase con Saime & Mikilootzu.

Leonforte

Sagra della Pesca

  • Ore 10:30 – Piazza Margherita: cerimonia di apertura con banda Lo Gioco e Gruppo Folkloristico Granfonte.
  • Ore 11:00 – Piazza Margherita: degustazioni a base di pesca e danza aerea; a seguire degustazione di pasta alla norma.
  • Ore 17:30 – Piazza Margherita: danze caraibiche e latino-americane a cura di Samantha Poletti.
  • Ore 18:00 – Piazza Margherita: attività esperienziali CNA Enna e Talk show “Yellow Pesca”.
  • Dalle 11:00 alle 00:00 – Piazza Carella: presente il furgoncino di Ciccio’s.
  • Musica serale
    • Ore 21:00 – C.so Umberto ang. via Mazza: Time Surfing (live band).
    • Ore 21:00 – Piazza Branciforti: Generazione Liga – Empiria 2.0 (tribute Ligabue).
    • Ore 22:00 – Piazza Margherita: Davide Di Rosolini & I Figli Illegittimi.
    • Ore 22:00 – Piazza Carella: Quelli del ’50 (live).
    • Ore 22:30 – Piazza Grillo: Fil Tech (DJ set).
    • Ore 23:00 – Piazza Margherita: Cinzia Di Rosolini (performance).
    • Ore 00:00 – Piazza Margherita: DJ Jose.

Le Vie dei Tesori

  • Ore 10:00 – Museo della Cuddura
    Laboratorio sulle Cuddure.
  • Ore 11:00 e ore 16:00 – Villa Bonsignore
    Visite “Arte, fede e devozione”.

Piazza Armerina

  • Agriturismo Bannata
    Mostra su Yvonne Kohler.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

