Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 30 agosto 2025

Questi gli eventi in programma sabato 30 agosto in provincia di Enna.
ENNA
Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 – Piazza Europa: vendita prodotti realizzati grazie a percorsi di orto-terapia e artigianato creativo
Ore 20:00 – Parco Proserpina: Back to the 90’s – Djset M. Puglisi, Oscar Puglisi e Gio Milano
Ore 20:00 – Chiosco San Marco: Bad Moon (Acoustic Duo)
Ore 20:00 – MICA Pasta-Bistrot Conviviale: Sangria Party, Sangria e Tapas (tavoli su prenotazione)
Ore 21:00 – Barrios Cocktail Bar: Live adAgio, Sproviero Giannone Acoustic Duo (ingresso libero)
Ore 21:00 – Dragon Scale: D&D
Ore 21:00 – Piazza Valverde: spettacolo musicale con il gruppo “Urban”
AGIRA
Ore 21:00 – Piazzale Abbazia: “Il Borgo della Moda” a cura dell’Ass. Azzurra TV
SAN GIORGIO (ASSORO)
Ore 18:30 – Piazza Falcone Borsellino: Festa delle tradizioni agricole (previsti sbandieratori, musicisti, degustazioni, stand, musica e dj Cardillo)
BARRAFRANCA
Ore 21:00 – Piazza Regina Margherita: “La Corrida” a cura dell’Associazione Pro Loco
CALASCIBETTA
Ore 21:30 – Ochianu: Live Litfiba Tribute Band
CENTURIPE
Ore 21:00 – Piazza Duomo: CARNEVALE ESTIVO, Dj Dario Luca – Dalle ore 23:00 dj Claudia Giannettino
GAGLIANO CASTELFERRATO
Ore 21:30 – Piazza N. Grippaldi: OPS! Tour
LEONFORTE
Ore 20:30 – Piazza IV Novembre: serata danzante a cura de “I Ragazzi del Liscio”
NICOSIA
Ore 21:00 – Piazza Garibaldi: concerto “Piccola orchestra Animae Faber” – Fabrizio De André
SPERLINGA
Ore 18:30 – Curtigghiu: letture, musica e aperitivo con prodotti locali “Il bell’Antonio” di Vitaliano Brancati
TROINA
Ore 17:00 – Piazza Gramsci: Festa del Volontariato e dello Sport. A seguire spettacolo musicale con SAX
VALGUARNERA CAROPEPE
Ore 22:00 – Movida Pub: Djset Luca D’Anca