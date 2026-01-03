Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 3 gennaio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma sabato 3 gennaio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 18:00 – Quartiere Fundrisi
Attività per bambini
- Ore 20:30 – Teatro Neglia
“Io l’ho conosciuto” Memorial Andrea D’Amico
- Ore 22:00 – Sorseggio
Karovana Indie Acustico
Il Karaoke Live
VALGUARNERA
- Ore 16:00 – Antiquarium comunale
GIOCA CON NOI – giochi da tavolo
CENTURIPE
- Ore 16:00 – Piazza di Carcaci
Il Presepe vivente
GAGLIANO CASTELFERRATO
- Ore 17:30 – Biblioteca comunale
Proiezione film di Natale
TROINA
- Ore 18:00 – Via Pettinato
Presepe vivente
- Ore 18:30–21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
ASSORO
- Ore 19:00 – Chiesa Maria SS. degli Angeli
Premiazione Presepi in Miniatura 2025
PIAZZA ARMERINA
- Ore 19:00 – Biblioteca comunale
ERICA MOU – Musica e Parole Live Acustico
- Ore 17/19/21:30 – Teatro Garibaldi
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
CALASCIBETTA
- Ore 20:25 – Chiesa Maria SS. del Carmelo
Gran concerto di Capodanno
BARRAFRANCA
- Ore 21:00 – Sesto Senso
Serata Tombolata
LEONFORTE
- Ore 18:00–21:00 – Cinevolution
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
