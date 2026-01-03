Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 3 gennaio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma sabato 3 gennaio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 18:00 – Quartiere Fundrisi
    Attività per bambini
  • Ore 20:30 – Teatro Neglia
    “Io l’ho conosciuto” Memorial Andrea D’Amico
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Karovana Indie Acustico
    Il Karaoke Live

VALGUARNERA

  • Ore 16:00 – Antiquarium comunale
    GIOCA CON NOI – giochi da tavolo

CENTURIPE

  • Ore 16:00 – Piazza di Carcaci
    Il Presepe vivente

GAGLIANO CASTELFERRATO

  • Ore 17:30 – Biblioteca comunale
    Proiezione film di Natale

TROINA

  • Ore 18:00 – Via Pettinato
    Presepe vivente
  • Ore 18:30–21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone

ASSORO

  • Ore 19:00 – Chiesa Maria SS. degli Angeli
    Premiazione Presepi in Miniatura 2025

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 19:00 – Biblioteca comunale
    ERICA MOU – Musica e Parole Live Acustico
  • Ore 17/19/21:30 – Teatro Garibaldi
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone

CALASCIBETTA

  • Ore 20:25 – Chiesa Maria SS. del Carmelo
    Gran concerto di Capodanno

BARRAFRANCA

  • Ore 21:00 – Sesto Senso
    Serata Tombolata

LEONFORTE

  • Ore 18:00–21:00 – Cinevolution
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

