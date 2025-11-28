Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 29 novembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli eventi in programma sabato 29 novembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
    “ITINERARIUM” – Mostra fotografica di M. Ferro
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Torneo Yu-Gi-Oh
  • Ore 18:30 – Sorseggio
    Progetto Biblioinsieme – Mostra fotografica “Rovine: viaggio alla scoperta dell’entroterra siciliano”
  • Ore 20:30 – Dragon Scale
    Torneo esteso Pokémon Trading Card Game
  • Ore 21:30 – Al Kenisa
    Live music – Italia in Jazz
    Alberto Alibrandi Trio
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Jam Revolution – live
  • Ore 21:30 – Villa Prato
    Back to 80’s – Disco Party
    (evento con prevendita da: Tiptap | Ochianu | 64 Rooms)
  • Ore 21:30 – Publo Picasso
    Karaoke Party con Kekko & Melina

NICOSIA

  • Ore 18:00 – Ex Teatro Comunale
    Presentazione del libro “Domani c’è scuola”
  • Ore 19:00 / 20:00 / 21:00 – Piazza Garibaldi – Androne Palazzo Comunale
    XXXIII Rievocazione storica – Rappresentazione dell’arrivo dell’Imperatore Carlo V,
    lettura del discorso e consegna delle chiavi della città (ingresso gratuito su prenotazione)
  • Ore 22:00 – La Sfiziosa
    Saturday Party

ASSORO

  • Ore 20:30 – Al Borgo (ex convento Madre degli Angeli)
    Cena con delitto “Stasera a cena con Mario” (evento a pagamento e su prenotazione)

CERAMI

  • Ore 22:30 – La Fenice
    Laura Trucco & Co – Acoustic Duo live

TROINA

  • Ore 18:00 – Cineteatro Camilleri
    Note e parole contro il silenzio – Evento di riflessione e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne (ingresso libero)
  • Ore 22:30 – Terzo Tempo
    Saturday Night – Dj set Flavio Siciliano

AGIRA

  • Ore 22:00 – Etoile Bar
    Retro Night Saturday – Musica italiana ’70/’80/’90 – Bruno Deejay

