Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 29 novembre 2025

Questi gli eventi in programma sabato 29 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
“ITINERARIUM” – Mostra fotografica di M. Ferro
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Torneo Yu-Gi-Oh
- Ore 18:30 – Sorseggio
Progetto Biblioinsieme – Mostra fotografica “Rovine: viaggio alla scoperta dell’entroterra siciliano”
- Ore 20:30 – Dragon Scale
Torneo esteso Pokémon Trading Card Game
- Ore 21:30 – Al Kenisa
Live music – Italia in Jazz
Alberto Alibrandi Trio
- Ore 22:00 – Sorseggio
Jam Revolution – live
- Ore 21:30 – Villa Prato
Back to 80’s – Disco Party
(evento con prevendita da: Tiptap | Ochianu | 64 Rooms)
- Ore 21:30 – Publo Picasso
Karaoke Party con Kekko & Melina
NICOSIA
- Ore 18:00 – Ex Teatro Comunale
Presentazione del libro “Domani c’è scuola”
- Ore 19:00 / 20:00 / 21:00 – Piazza Garibaldi – Androne Palazzo Comunale
XXXIII Rievocazione storica – Rappresentazione dell’arrivo dell’Imperatore Carlo V,
lettura del discorso e consegna delle chiavi della città (ingresso gratuito su prenotazione)
- Ore 22:00 – La Sfiziosa
Saturday Party
ASSORO
- Ore 20:30 – Al Borgo (ex convento Madre degli Angeli)
Cena con delitto “Stasera a cena con Mario” (evento a pagamento e su prenotazione)
CERAMI
- Ore 22:30 – La Fenice
Laura Trucco & Co – Acoustic Duo live
TROINA
- Ore 18:00 – Cineteatro Camilleri
Note e parole contro il silenzio – Evento di riflessione e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne (ingresso libero)
- Ore 22:30 – Terzo Tempo
Saturday Night – Dj set Flavio Siciliano
AGIRA
- Ore 22:00 – Etoile Bar
Retro Night Saturday – Musica italiana ’70/’80/’90 – Bruno Deejay
