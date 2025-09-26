Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 27 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma sabato 27 settembre in provincia di Enna.
ENNA
Le Vie dei Tesori (info e prenotazioni su www.leviedeitesori.com)
Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte
Mostra d’Arte inContemporaneo
Ore 10:30 – Archivio di Stato
- Mostra documentaria “Architetture tra funzione, bellezza e identità”
- Mostra di pittura “L’arte di costruire relazioni tra i popoli”
- Incontro “Il monastero delle Benedettine a Enna: storia di interventi di restauro”, in occasione del BiblioPride 2025 (in collaborazione con Biblioinsieme)
Ore 17:00 – Dragon Scale
Pokémon Trading Card Game
Ore 18:00 – Teatro Comunale Neglia
Presentazione del 1° Urban Trail
Ore 20:00 – Dragon Scale
Torneo Yu-Gi-Oh
Ore 19:30 – Parco Proserpina
Goodbye Parco, Grill and Groove
Vinyl selected by Salvo Leonardo, cena a cura di Ciccio’s
After dinner: DjSet con Dario Giammusso
Ore 20:30 – MICA
Sogno di una notte di fine estate: aperipasta e drink con il duo acustico Badmoon
Ore 23:00 – MR. RED
Grand Opening con gli special guest Ale Basciano e L’Elfo (evento con biglietto)
NICOSIA
Ore 21:00 – Festa del Pane Nicosiano
Intrattenimento musicale con Gli Assi
CERAMI
Ore 18:00 – Piazza Marconi
Sagra dei prodotti tipici ceramesi
Ore 22:30 – Spettacolo comico di Giuseppe Castiglia
Ore 00:00 – DjSet con Dj Bonny
GAGLIANO CASTELFERRATO
Ore 10:00 – Zona Piano Puleo
Sagra della Mostarda di Fichidindia e del Vino Cotto
Ore 21:30 – Spettacolo di Giovanni Vernia live 2025
Ore 23:30 – DjSet con Luigi Mastroianni
BARRAFRANCA
Ore 21:30 – Piazza Itria
Concerto degli Isteresi
SICILIA OUTLET VILLAGE
Calici al Village
LEONFORTE
Le Vie dei Tesori (info e prenotazioni su www.leviedeitesori.com)
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.