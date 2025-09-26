Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 27 settembre 2025

5 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli appuntamenti in programma sabato 27 settembre in provincia di Enna.

ENNA

Le Vie dei Tesori (info e prenotazioni su www.leviedeitesori.com)

Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte
Mostra d’Arte inContemporaneo

Ore 10:30 – Archivio di Stato

  • Mostra documentaria “Architetture tra funzione, bellezza e identità”
  • Mostra di pittura “L’arte di costruire relazioni tra i popoli”
  • Incontro “Il monastero delle Benedettine a Enna: storia di interventi di restauro”, in occasione del BiblioPride 2025 (in collaborazione con Biblioinsieme)

Ore 17:00 – Dragon Scale
Pokémon Trading Card Game

Ore 18:00 – Teatro Comunale Neglia
Presentazione del 1° Urban Trail

Ore 20:00 – Dragon Scale
Torneo Yu-Gi-Oh

Ore 19:30 – Parco Proserpina
Goodbye Parco, Grill and Groove
Vinyl selected by Salvo Leonardo, cena a cura di Ciccio’s
After dinner: DjSet con Dario Giammusso

Ore 20:30 – MICA
Sogno di una notte di fine estate: aperipasta e drink con il duo acustico Badmoon

Ore 23:00 – MR. RED
Grand Opening con gli special guest Ale Basciano e L’Elfo (evento con biglietto)

NICOSIA

Ore 21:00 – Festa del Pane Nicosiano
Intrattenimento musicale con Gli Assi

CERAMI

Ore 18:00 – Piazza Marconi
Sagra dei prodotti tipici ceramesi

Ore 22:30 – Spettacolo comico di Giuseppe Castiglia

Ore 00:00 – DjSet con Dj Bonny

GAGLIANO CASTELFERRATO

Ore 10:00 – Zona Piano Puleo
Sagra della Mostarda di Fichidindia e del Vino Cotto

Ore 21:30 – Spettacolo di Giovanni Vernia live 2025

Ore 23:30 – DjSet con Luigi Mastroianni

BARRAFRANCA

Ore 21:30 – Piazza Itria
Concerto degli Isteresi

SICILIA OUTLET VILLAGE

Calici al Village

LEONFORTE

Le Vie dei Tesori (info e prenotazioni su www.leviedeitesori.com)

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ