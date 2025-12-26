Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 27 dicembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma sabato 27 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 20:00 – Chiesa San Tommaso
Concerto Gospel
- Ore 21:00 – Teatro Neglia
Lucia Sardo – “Mille Rose”, omaggio a Rosa Balistreri
- Ore 22:00 – Sorseggio
Jam Revolution
- Ore 22:00 – Al Kenisa
“Scappati di casa”, la prima Stand Up Comedy a Enna – Firmato Cosa fare a Enna e Arci
Ingresso libero con consumazione obbligatoria
CENTURIPE
- Ore 09:30 – Centro Storico
Tour dei presepi e Sortita Bandistica
GAGLIANO CASTELFERRATO
- Ore 10:00 – Piazza Nino Grippaldi
Dolcetti, gonfiabili e mercatini
TROINA
- Dalle 16:30 alle 19:00
Tombola per bambini, musica, giochi e merenda
- Ore 18:30-21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
CERAMI
- Ore 16:30 – Auditorium comunale
Cineforum
VILLAROSA
- Ore 17:30 – Biblioteca comunale
Docufilm per ragazzi
CALASCIBETTA
- Ore 18:00 – Piazza Umberto I
Christmas Groove con Tiritalla Street Band
- Ore 18:00
Il Presepe nella roccia tra luci e storie Xibetane
PIAZZA ARMERINA
- Ore 20:30 – Giò Social House
Good Morning Gaetano Adamo Winter Edition
PIETRAPERZIA
- Ore 22:00 – Bistrot 51
Etto djset
