Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 27 dicembre 2025

4 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma sabato 27 dicembre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ    

ENNA

  • Ore 20:00 – Chiesa San Tommaso
    Concerto Gospel
  • Ore 21:00 – Teatro Neglia
    Lucia Sardo – “Mille Rose”, omaggio a Rosa Balistreri
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Jam Revolution
  • Ore 22:00 – Al Kenisa
    “Scappati di casa”, la prima Stand Up Comedy a Enna – Firmato Cosa fare a Enna e Arci
    Ingresso libero con consumazione obbligatoria

CENTURIPE

  • Ore 09:30 – Centro Storico
    Tour dei presepi e Sortita Bandistica

GAGLIANO CASTELFERRATO

  • Ore 10:00 – Piazza Nino Grippaldi
    Dolcetti, gonfiabili e mercatini

TROINA

  • Dalle 16:30 alle 19:00
    Tombola per bambini, musica, giochi e merenda
  • Ore 18:30-21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone

CERAMI

  • Ore 16:30 – Auditorium comunale
    Cineforum

VILLAROSA

  • Ore 17:30 – Biblioteca comunale
    Docufilm per ragazzi

CALASCIBETTA

  • Ore 18:00 – Piazza Umberto I
    Christmas Groove con Tiritalla Street Band
  • Ore 18:00
    Il Presepe nella roccia tra luci e storie Xibetane

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 20:30 – Giò Social House
    Good Morning Gaetano Adamo Winter Edition

PIETRAPERZIA

  • Ore 22:00 – Bistrot 51
    Etto djset

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ