Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 25 ottobre 2025

Questi gli eventi in programma sabato 25 ottobre in provincia di Enna.
Enna
Ore 10:30 – Piazza della Legalità
“Enna: Memoria, Tradizione e Innovazione” – inaugurazione Giochi popolari e tradizionali; in piazza mascotte, zucchero filato e palloncini modellabili.
Ore 17:00 – Dragon Scale
D&D.
Ore 18:00 – Libreria Mondadori
Bookclub per ragazzi 14–25 anni (libri, fumetti, manga e film).
Ore 18:30 – Parrocchia S. Anna
Fiaccolata e celebrazione della Messa per la Pace organizzati dalla Cisl Agrigento Caltanissetta Enna
- Ore 19:30 – Ristorante Garden
Proiezione di cortometraggi siciliani a cura di Beppe Manno (Progetto Biblioinsieme)
Ore 21:30 – Al Kenisa
Live Music – Italia in Jazz con Samyr Guarrera Trio.
Ore 21:30 – PubLo Picasso
Karaoke Time.
Nicosia
Ore 20:30 – Cine-Teatro “Cannata”
Spettacolo teatrale “La vera storia di Maruzza Cuntinitizza” – Compagnia Teatrale Amattori.
Leonforte
Ore 20:00 – Piazza IV Novembre
3ª Festa del Ragù di Cinghiale con pasta fresca, sfilata di auto d’epoca e musica live con Alex e Gabriella.
Piazza Armerina
Ore 22:00 – The Twins
The Twins Party – Dale Reggaeton. DJ set Massimo Vitali.
Troina
Ore 22:30 – Terzo Tempo Irish Sport Pub
Saturday Night – DJ set Flavio Siciliano.
Sport
Enna
Ore 15:00 – Palestra S. Onofrio
Tennistavolo – Serie A2, Girone B: Ausonia Enna-ASD TT Torre del Greco.
Ore 18:30 – Palazzetto dello sport
Pallamano – Serie A Silver: Orlando Pallamano Haenna-Prime Service Sannio.
Ore 14:30 – Stadio E. Greca (Pergusa)
Calcio – Prima Categoria, Girone E: S. Anna Enna-Motta Calcio.
Agira
Ore 14:30 – Stadio comunale A. Valenti
Calcio – Prima Categoria, Girone E: U.S.D. Agira-Città di Troina.
Piazza Armerina
Ore 16:00 – Palatenda Ferraro
Calcio a 5 – Serie A2, Girone D: Gear Piazza Armerina vs Città di Acri.
