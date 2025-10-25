Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 25 ottobre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma sabato 25 ottobre in provincia di Enna.

Enna

  • Ore 10:30 – Piazza della Legalità
    “Enna: Memoria, Tradizione e Innovazione” – inaugurazione Giochi popolari e tradizionali; in piazza mascotte, zucchero filato e palloncini modellabili.

  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    D&D.

  • Ore 18:00 – Libreria Mondadori
    Bookclub per ragazzi 14–25 anni (libri, fumetti, manga e film).

  • Ore 18:30 – Parrocchia S. Anna
    Fiaccolata e celebrazione della Messa per la Pace organizzati dalla Cisl Agrigento Caltanissetta Enna

  • Ore 19:30 – Ristorante Garden

Proiezione di cortometraggi siciliani a cura di Beppe Manno (Progetto Biblioinsieme)

  • Ore 21:30 – Al Kenisa
    Live Music – Italia in Jazz con Samyr Guarrera Trio.

  • Ore 21:30 – PubLo Picasso
    Karaoke Time.

Nicosia

  • Ore 20:30 – Cine-Teatro “Cannata”
    Spettacolo teatrale “La vera storia di Maruzza Cuntinitizza” – Compagnia Teatrale Amattori.

Leonforte

  • Ore 20:00 – Piazza IV Novembre
    3ª Festa del Ragù di Cinghiale con pasta fresca, sfilata di auto d’epoca e musica live con Alex e Gabriella.

Piazza Armerina

  • Ore 22:00 – The Twins
    The Twins Party – Dale Reggaeton. DJ set Massimo Vitali.

Troina

  • Ore 22:30 – Terzo Tempo Irish Sport Pub
    Saturday Night – DJ set Flavio Siciliano.

Sport

Enna

  • Ore 15:00 – Palestra S. Onofrio
    Tennistavolo – Serie A2, Girone B: Ausonia Enna-ASD TT Torre del Greco.

  • Ore 18:30 – Palazzetto dello sport
    Pallamano – Serie A Silver: Orlando Pallamano Haenna-Prime Service Sannio.

  • Ore 14:30 – Stadio E. Greca (Pergusa)
    Calcio – Prima Categoria, Girone E: S. Anna Enna-Motta Calcio.

Agira

  • Ore 14:30 – Stadio comunale A. Valenti
    Calcio – Prima Categoria, Girone E: U.S.D. Agira-Città di Troina.

Piazza Armerina

  • Ore 16:00 – Palatenda Ferraro
    Calcio a 5 – Serie A2, Girone D: Gear Piazza Armerina vs Città di Acri.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

