Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 22 novembre 2025

2 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma sabato 22 novembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
    “ITINERARIUM – Mostra fotografica M. Ferro”
  • Ore 14:30 – Stadio E. Greca (calcio Prima Categoria – girone E)
    S. Anna Enna – Club Calcio S. Gregorio
  • Ore 16:00 – Palazzetto dello Sport (calcio a 5 – C2, girone C)
    Next Level – Arcobaleno
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Sessione di D&D
  • Ore 20:30 – Dragon Scale
    Gaslands
  • Ore 21:00 – Enna Sushi&Drink
    “Sushi Night” – Dj Ivan Passanisi
  • Ore 21:30 – Urban Center
    “Ombre d’arte” – Mostra/esposizione d’arte macabra
    Evento a numero chiuso, su prenotazione
  • Ore 22:00 – Galleria civica
    Jam session con la G.E.M.M. Rock Band – Rock band live
    Evento riservato agli associati, tesseramenti in loco gratuiti
    Apericena dalle 20:00 alle 22:00
  • Ore 22:00 – Publo Picasso
    Serata d’intrattenimento con Ivan Di Stefano
  • Ore 23:00 – Mr. Red
    “SLINGS” – genere trap italiana
    Line-up: Dj Pass, Dj Champ, Rosario Similia, Pauljey
    Evento con prevendita

CALASCIBETTA

  • Ore 14:30 – Stadio comunale (calcio Eccellenza – girone B)
    Leonfortese – Acquadolcese

PIETRAPERZIA

  • Ore 22:00 – Bistrot 51
    “House in the Mood” – Music selection by Safarimode

CERAMI

  • Ore 22:30 – La Fenice
    Carmelo Pinna Acoustic Duo

GAGLIANO CASTELFERRATO

  • Ore 14:30 – Stadio comunale (calcio Seconda Categoria – girone F)
    Gagliano – Sanconitana
  • Ore 17:30 – Stadio polivalente Don Pino Puglisi (calcio a 5 – C2, girone C)
    Argyrium – Santa Elisabetta

REGALBUTO

  • Ore 16:00 – Palazzetto dello Sport G.P. II (calcio a 5 – Serie A2, girone D)
    Promostad Futsal Regalbuto – Messina Futsal

NICOSIA

  • Ore 15:00 – Tensostatico S. La Motta (calcio a 5 – C2, girone C)
    Nicosia Futsal – Aci S. Antonio

ASSORO

  • Ore 16:00 – Assoro (calcio a 5 – Serie D, girone CL-EN)
    Real Assoro – Virtus Leonforte

TROINA

  • Ore 16:30 e 18:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione evento speciale “Paw Patrol – Missione Natale”
  • Ore 21:00 – 216
    “Musica italiana – I due Acustici” – Voce: Peppe Rape – Chitarra: Giovanni Vitale

LEONFORTE

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione “L’illusione perfetta: Now You See Me”

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 22:30 – The Twins
    “Saturday Night” – Dj set Matteo Cuzzarino

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

