Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 22 novembre 2025

Questi gli eventi in programma sabato 22 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
“ITINERARIUM – Mostra fotografica M. Ferro”
- Ore 14:30 – Stadio E. Greca (calcio Prima Categoria – girone E)
S. Anna Enna – Club Calcio S. Gregorio
- Ore 16:00 – Palazzetto dello Sport (calcio a 5 – C2, girone C)
Next Level – Arcobaleno
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Sessione di D&D
- Ore 20:30 – Dragon Scale
Gaslands
- Ore 21:00 – Enna Sushi&Drink
“Sushi Night” – Dj Ivan Passanisi
- Ore 21:30 – Urban Center
“Ombre d’arte” – Mostra/esposizione d’arte macabra
Evento a numero chiuso, su prenotazione
- Ore 22:00 – Galleria civica
Jam session con la G.E.M.M. Rock Band – Rock band live
Evento riservato agli associati, tesseramenti in loco gratuiti
Apericena dalle 20:00 alle 22:00
- Ore 22:00 – Publo Picasso
Serata d’intrattenimento con Ivan Di Stefano
- Ore 23:00 – Mr. Red
“SLINGS” – genere trap italiana
Line-up: Dj Pass, Dj Champ, Rosario Similia, Pauljey
Evento con prevendita
CALASCIBETTA
- Ore 14:30 – Stadio comunale (calcio Eccellenza – girone B)
Leonfortese – Acquadolcese
PIETRAPERZIA
- Ore 22:00 – Bistrot 51
“House in the Mood” – Music selection by Safarimode
CERAMI
- Ore 22:30 – La Fenice
Carmelo Pinna Acoustic Duo
GAGLIANO CASTELFERRATO
- Ore 14:30 – Stadio comunale (calcio Seconda Categoria – girone F)
Gagliano – Sanconitana
- Ore 17:30 – Stadio polivalente Don Pino Puglisi (calcio a 5 – C2, girone C)
Argyrium – Santa Elisabetta
REGALBUTO
- Ore 16:00 – Palazzetto dello Sport G.P. II (calcio a 5 – Serie A2, girone D)
Promostad Futsal Regalbuto – Messina Futsal
NICOSIA
- Ore 15:00 – Tensostatico S. La Motta (calcio a 5 – C2, girone C)
Nicosia Futsal – Aci S. Antonio
ASSORO
- Ore 16:00 – Assoro (calcio a 5 – Serie D, girone CL-EN)
Real Assoro – Virtus Leonforte
TROINA
- Ore 16:30 e 18:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione evento speciale “Paw Patrol – Missione Natale”
- Ore 21:00 – 216
“Musica italiana – I due Acustici” – Voce: Peppe Rape – Chitarra: Giovanni Vitale
LEONFORTE
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione “L’illusione perfetta: Now You See Me”
PIAZZA ARMERINA
- Ore 22:30 – The Twins
“Saturday Night” – Dj set Matteo Cuzzarino
