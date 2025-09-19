Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 20 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma sabato 20 settembre in provincia di Enna.
ENNA
- Le Vie dei Tesori (info su www.leviedeitesori.com)
- Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte: mostra d’arte “inContemporaneo”
- Dalle ore 10:00 fino alle 12:00 – Piazza Europa: vendita di prodotti realizzati grazie a percorsi di orto-terapia e artigianato creativo a cura di Tenuta Famiglia e La Contea
- Ore 10:00/19:30 – Convegno di Marte, azienda agricola bio: laboratorio per la mostarda di fichi d’India, passeggiata al Lago Nicoletti, pranzo e pane cunzatu (evento a pagamento su prenotazione)
- Ore 16:00/18:30 – Urban Center: laboratorio di pizzica, corso intensivo a cura di Fabrizio Nigro (su prenotazione)
- Ore 16:00 – Sport Time Pergusa: torneo di calcio a 5, food e djset Killo (su prenotazione e quota)
- Ore 17:00 – Dragon Scale: evento D&D
- Ore 20:00 – Urban Center: “Ritmi ancestrali sotto le stelle” con Fabrizio Nigro e Davide Campisi (evento su prenotazione)
- Ore 21:00 – Piazza Duomo: proiezione del documentario “Amore” di Nunzio Gringeri (evento gratuito)
- Ore 22:00 – Parco Proserpina: Festa dell’Unità con Babil on Suite in concerto, djset by Mattia Tmb e Jahnto from Jostle
- Ore 22:30 – Al Kenisa: serata CANTA con “Echo Acoustic Duo”
AGIRA
Etoile Bar: CRAZY SATURDAY, music selected by Anto Sava
CALASCIBETTA
- Ore 16:00 – Parco Avventura Xibet: Wood Vibes Caribbean Party
- Ore 21:30 – Ochianu: live di Anfibio
CENTURIPE
Feste patronali di Santa Rosalia e San Prospero
- Ore 21:30 – Piazza Duomo: concerto di RAF
LEONFORTE
- Le Vie dei Tesori (info su www.leviedeitesori.com)
- Ore 23:30 – Deja Vu: Winter Opening con Dj Cardillo (ingresso in lista e in coppia)
NICOSIA
- Concorso internazionale Madonnari di Sicilia
- Ore 19:30 – Piazza Garibaldi: conferimento della cittadinanza onoraria all’artista Marracash
- Ore 20:30 – Piazza San Cataldo: festa di San Cataldo con il gruppo musicale “Gli Assi”
VILLAROSA
- Ore 16:00 – Sfilata Equestre con il gruppo tamburinari do Giurfo e degustazione prodotti tipici
