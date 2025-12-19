Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 20 dicembre 2025

1 minuto ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma sabato 20 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 09:00 – SPE – Mercatini di Natale
  • Ore 16:00 – Palazzetto dello Sport
    Natale a canestro: manifestazione di minibasket, tornei 3vs3 e lotteria di Natale
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Evento speciale D&D a tema natalizio
  • Ore 17:00 – Chiesa San Michele
    Concerto corale Polifonica Harmonia Ensemble
  • Ore 17:30 – Urban Center
    Inaugurazione Presepe Vivente
  • Ore 17:30 – Pro Loco Enna
    La Casa di Babbo Natale (evento per bambini) – evento gratuito su prenotazione
  • Ore 18:00 – Via Roma / Piazza Bovio
    “Le case del Natale”
  • Ore 18:30 – Barrios
    Arreri u bancuni – music selection: Victor Elle e Salvatore a Leonardo
  • Ore 20:00 – Piazza Umberto I
    Spettacolo acrobatico “Wanted 2.0 – Screen Maniac”
  • Ore 21:00 – Centro storico
    Notte bianca di Natale
  • Ore 21:30 – Pub-lo Picasso
    Notte bianca – Karaoke party con Kekko & Melina
  • Ore 22:00 – Al Kenisa
    Christmas Party Night
  • Ore 22:00 – Mr. Red
    Slide Party – Special guests: Capozanarky e SKT – Djset: Cris e Pauljey (evento con ticket)
  • Ore 22:30 – 94100 2.0
    Djset Koogel (firmato TooLate)

VALGUARNERA

  • Ore 16:30 – Villa Falcone-Borsellino
    Il villaggio di Babbo Natale con giochi, laboratori, animazione e Sagra dei dolci natalizi

BARRAFRANCA

  • Dalle 18:00 alle 22:00 – Chiostro Comunale (P.zza Regina Margherita)
    Mostra dei Presepi in concorso

GAGLIANO CASTELFERRATO

  • Ore 17:30 – Biblioteca comunale
    Tombolata per i bambini

VILLAROSA

  • Ore 16:00 – Villa comunale
    Presepe vivente con degustazione, mercatini di Natale e zampognari
  • Dalle 19:00 alle 00:00 – Villa comunale
    Mercatini natalizi e street food

PIETRAPERZIA

  • Ore 17:00 – Piazza Vittorio Emanuele
    Babbo Natale in moto

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 18:00 – Piazza Pio La Torre
    Fornelli in Piazza (3ª edizione)

LEONFORTE

  • Dalle 16:30 alle 20:30 – Cinevolution
    Christmas Kids (evento con quota)
  • Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione film “O! Vita Mia” di Pio e Amedeo
  • Ore 22:45 – Discoteca Élite
    Special guest: Skinny
  • Palazzetto dello Sport
    Coppa dei Leoni – torneo calcio a 5 in stile Kings League

CERAMI

  • Ore 17:00 – Piazza Marconi
    Luna Park per bambini
  • Ore 21:00 – Auditorium comunale
    Destinazione De André
  • Ore 23:00 – La Fenice
    Music select by Bonny Dj

ASSORO

  • Ore 19:00 – San Giorgio
    Presepe vivente (2ª edizione)

CALASCIBETTA

  • Ore 17:00 – Museo delle 500
    Villaggio natalizio: 500 Christmas Dreams
  • Ore 21:00 – Chiesa del Carmelo
    Echi sonori lungo i secoli a lume di candela

NICOSIA

  • Ore 21:00 – La Sfiziosa
    Merry Grinch-mas con Alex Dj

AGIRA

  • Ore 22:00 – Nessun Dorma
    Kura

TROINA

  • Ore 18:00 e 20:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione Zootropolis 2
  • Senza orario – Loggiato Sant’Antonio
    Trenino di Babbo Natale
  • Ore 21:00 – Al 216
    Timeless live acoustic duo (Silvio Trovato e Ilenia)
  • Ore 22:30 – Terzo Tempo
    Walter Spitaleri Djset

SPORT

CALASCIBETTA

  • Ore 14:30 – Stadio comunale
    Eccellenza, Girone B: Leonfortese – Atletico Catania 1994 Viagrande

REGALBUTO

  • Ore 16:00 – Palazzetto dello Sport G.P. II
    Calcio a 5, Serie A2, Girone D: Promostad Futsal Regalbuto – Gear Piazza Armerina

NICOSIA

  • Ore 15:00 – Stadio S. La Motta
    Calcio a 5, C2, Girone C: Nicosia Futsal – Mirabellese

TROINA

  • Ore 19:00
    Calcio a 5, Serie D, Girone CL-EN: Città di Troina – Nissa F.C.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

