Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 20 dicembre 2025

Questi gli eventi in programma sabato 20 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 09:00 – SPE – Mercatini di Natale
- Ore 16:00 – Palazzetto dello Sport
Natale a canestro: manifestazione di minibasket, tornei 3vs3 e lotteria di Natale
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Evento speciale D&D a tema natalizio
- Ore 17:00 – Chiesa San Michele
Concerto corale Polifonica Harmonia Ensemble
- Ore 17:30 – Urban Center
Inaugurazione Presepe Vivente
- Ore 17:30 – Pro Loco Enna
La Casa di Babbo Natale (evento per bambini) – evento gratuito su prenotazione
- Ore 18:00 – Via Roma / Piazza Bovio
“Le case del Natale”
- Ore 18:30 – Barrios
Arreri u bancuni – music selection: Victor Elle e Salvatore a Leonardo
- Ore 20:00 – Piazza Umberto I
Spettacolo acrobatico “Wanted 2.0 – Screen Maniac”
- Ore 21:00 – Centro storico
Notte bianca di Natale
- Ore 21:30 – Pub-lo Picasso
Notte bianca – Karaoke party con Kekko & Melina
- Ore 22:00 – Al Kenisa
Christmas Party Night
- Ore 22:00 – Mr. Red
Slide Party – Special guests: Capozanarky e SKT – Djset: Cris e Pauljey (evento con ticket)
- Ore 22:30 – 94100 2.0
Djset Koogel (firmato TooLate)
VALGUARNERA
- Ore 16:30 – Villa Falcone-Borsellino
Il villaggio di Babbo Natale con giochi, laboratori, animazione e Sagra dei dolci natalizi
BARRAFRANCA
- Dalle 18:00 alle 22:00 – Chiostro Comunale (P.zza Regina Margherita)
Mostra dei Presepi in concorso
GAGLIANO CASTELFERRATO
- Ore 17:30 – Biblioteca comunale
Tombolata per i bambini
VILLAROSA
- Ore 16:00 – Villa comunale
Presepe vivente con degustazione, mercatini di Natale e zampognari
- Dalle 19:00 alle 00:00 – Villa comunale
Mercatini natalizi e street food
PIETRAPERZIA
- Ore 17:00 – Piazza Vittorio Emanuele
Babbo Natale in moto
PIAZZA ARMERINA
- Ore 18:00 – Piazza Pio La Torre
Fornelli in Piazza (3ª edizione)
LEONFORTE
- Dalle 16:30 alle 20:30 – Cinevolution
Christmas Kids (evento con quota)
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione film “O! Vita Mia” di Pio e Amedeo
- Ore 22:45 – Discoteca Élite
Special guest: Skinny
- Palazzetto dello Sport
Coppa dei Leoni – torneo calcio a 5 in stile Kings League
CERAMI
- Ore 17:00 – Piazza Marconi
Luna Park per bambini
- Ore 21:00 – Auditorium comunale
Destinazione De André
- Ore 23:00 – La Fenice
Music select by Bonny Dj
ASSORO
- Ore 19:00 – San Giorgio
Presepe vivente (2ª edizione)
CALASCIBETTA
- Ore 17:00 – Museo delle 500
Villaggio natalizio: 500 Christmas Dreams
- Ore 21:00 – Chiesa del Carmelo
Echi sonori lungo i secoli a lume di candela
NICOSIA
- Ore 21:00 – La Sfiziosa
Merry Grinch-mas con Alex Dj
AGIRA
- Ore 22:00 – Nessun Dorma
Kura
TROINA
- Ore 18:00 e 20:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione Zootropolis 2
- Senza orario – Loggiato Sant’Antonio
Trenino di Babbo Natale
- Ore 21:00 – Al 216
Timeless live acoustic duo (Silvio Trovato e Ilenia)
- Ore 22:30 – Terzo Tempo
Walter Spitaleri Djset
SPORT
CALASCIBETTA
- Ore 14:30 – Stadio comunale
Eccellenza, Girone B: Leonfortese – Atletico Catania 1994 Viagrande
REGALBUTO
- Ore 16:00 – Palazzetto dello Sport G.P. II
Calcio a 5, Serie A2, Girone D: Promostad Futsal Regalbuto – Gear Piazza Armerina
NICOSIA
- Ore 15:00 – Stadio S. La Motta
Calcio a 5, C2, Girone C: Nicosia Futsal – Mirabellese
TROINA
- Ore 19:00
Calcio a 5, Serie D, Girone CL-EN: Città di Troina – Nissa F.C.
