Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 18 ottobre 2025

Questi gli eventi in programma sabato 18 ottobre in provincia di Enna.
ENNA
Ore 10:00 / 18:00 – URBAN CENTER
Mostra collettiva dedicata alle Giornate europee del patrimonio 2025.
Ore 17:00 – DRAGON SCALE
Negozio di fumetti: “Impara a giocare a Magic: The Gathering”.
Ore 18:00 – SPACCIO BIO
Insieme per promuovere l’agroecologia nel Mediterraneo – Azienda Agricola Barbagallo.
• Ore 18:00 conferenza • Ore 20:00 cena con prodotti dell’Azienda Agricola Barbagallo e Caseificio Raja, preparati da Spaccio Bio.
Evento su prenotazione.
Ore 18:30 – GALLERIA CIVICA SPE
L’artista Gandolfa presenta “7 volte 7”.
Apericena con accompagnamento lirico: soprano Alla Simoni, al piano Vincenzo Indovino.
Evento su prenotazione.
Ore 20:00 – DRAGON SCALE
Negozio di fumetti: Torneo Pokémon.
Ore 22:30 – SORSEGGIO
Karovana Indie – Karaoke Live Indie.
NICOSIA
IMPAVIDARTE – Ex Teatro Comunale
- Ore 09:00 – Annullo filatelico con cartolina celebrativa
- Ore 11:30 – Convegno “10 anni di Impavidarte”
- Ore 15:30 – Proiezione opere sezioni 5c e 5d
- Ore 18:30 – Presentazione del libro “Lasciarsi cadere” di P. Pietro Antonio Ruggiero
- Ore 20:30 – Premiazioni Premio Calò, Premio Pop e opere postume
Durante la cerimonia sarà ricordata la figura del M° Mario Di Costa.
