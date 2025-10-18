Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 18 ottobre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma sabato 18 ottobre in provincia di Enna.

ENNA

Ore 10:00 / 18:00 – URBAN CENTER

Mostra collettiva dedicata alle Giornate europee del patrimonio 2025.

Ore 17:00 – DRAGON SCALE

Negozio di fumetti: “Impara a giocare a Magic: The Gathering”.

Ore 18:00 – SPACCIO BIO

Insieme per promuovere l’agroecologia nel Mediterraneo – Azienda Agricola Barbagallo.
• Ore 18:00 conferenza • Ore 20:00 cena con prodotti dell’Azienda Agricola Barbagallo e Caseificio Raja, preparati da Spaccio Bio.
Evento su prenotazione.

Ore 18:30 – GALLERIA CIVICA SPE

L’artista Gandolfa presenta “7 volte 7”.
Apericena con accompagnamento lirico: soprano Alla Simoni, al piano Vincenzo Indovino.
Evento su prenotazione.

Ore 20:00 – DRAGON SCALE

Negozio di fumetti: Torneo Pokémon.

Ore 22:30 – SORSEGGIO

Karovana Indie – Karaoke Live Indie.

NICOSIA

IMPAVIDARTE – Ex Teatro Comunale

  • Ore 09:00 – Annullo filatelico con cartolina celebrativa
  • Ore 11:30 – Convegno “10 anni di Impavidarte”
  • Ore 15:30 – Proiezione opere sezioni 5c e 5d
  • Ore 18:30 – Presentazione del libro “Lasciarsi cadere” di P. Pietro Antonio Ruggiero
  • Ore 20:30 – Premiazioni Premio Calò, Premio Pop e opere postume
    Durante la cerimonia sarà ricordata la figura del M° Mario Di Costa.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

