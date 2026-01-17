Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 17 gennaio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma sabato 17 gennaio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    D&D
  • Ore 18:00 – Salone Camera di Commercio
    Progetto Biblioinsieme “La cucina italiana e la Settima arte. Il cibo al cinema: racconti di vita, emozioni e cultura”
  • Ore 19:00 – Barrios
    Angelo Birthday – Arreri u Bancuni – Vinyl Selection
  • Ore 20:00 – Teatro Neglia
    Voci di Sicilia – Spettacolo comico con Sandro Vergato in “Anima la vita per dare vita all’anima”

    Spettacolo con ticket

  • Ore 17:00 – Chiesa del Carmine
    Festa di Sant’Antonio Abate e convegno
  • Ore 22:00 – 94100
    DJ Albas
  • Ore 23:00 – Mr. Red
    Special Guest: Fritu e UNK – DJ set Champ e Rosario Similia
    Evento con ticket

CERAMI

  • Ore 15:00
    Tradizionale “Calata du Circu”

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 19:00 – Palazzo Trigona
    Recital per piano e voce con brani dei Queen
  • Ore 22:00 – The Twins
    It’s time to Oroscopo 4
    DJ set Frank Granato
  • Ore 20:30 – Palasport Provinciale
    Basket – Serie B Nazionale – Siaz Basket Piazza Armerina – Saes Scientifica Sorcis Legnano

TROINA

  • Ore 20:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film Avatar
  • Ore 22:30 – Terzo Tempo
    Saturday Night – Music by Flavio Siciliano

BARRAFRANCA

  • Ore 22:00 – 94012
    DJ set Joes Galifi

AGIRA

  • Ore 22:00 – Etoile Bar
    Saturday – Bruno Deejay

CALASCIBETTA

  • Ore 15:00 – Stadio comunale
    Calcio – Eccellenza Girone B – Leonfortese – Rosmarino
  • Ore 22:00 – Ochianu
    Saturday Night Live – Timeless Acoustic Duo

REGALBUTO

  • Ore 16:00 – Palazzetto dello Sport G.P. II
    Calcio a 5 – Serie A2 Girone D – Promostad Futsal Regalbuto – Blingink Sovereto

NICOSIA

  • Ore 15:00 – Stadio S. La Motta
    Calcio a 5 – C2 Girone C – Nicosia Futsal – Next Level

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

