Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 17 gennaio 2026

Questi gli eventi in programma sabato 17 gennaio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 17:00 – Dragon Scale
D&D
- Ore 18:00 – Salone Camera di Commercio
Progetto Biblioinsieme “La cucina italiana e la Settima arte. Il cibo al cinema: racconti di vita, emozioni e cultura”
- Ore 19:00 – Barrios
Angelo Birthday – Arreri u Bancuni – Vinyl Selection
- Ore 20:00 – Teatro Neglia
Voci di Sicilia – Spettacolo comico con Sandro Vergato in “Anima la vita per dare vita all’anima”
Spettacolo con ticket
- Ore 17:00 – Chiesa del Carmine
Festa di Sant’Antonio Abate e convegno
- Ore 22:00 – 94100
DJ Albas
- Ore 23:00 – Mr. Red
Special Guest: Fritu e UNK – DJ set Champ e Rosario Similia
Evento con ticket
CERAMI
- Ore 15:00
Tradizionale “Calata du Circu”
PIAZZA ARMERINA
- Ore 19:00 – Palazzo Trigona
Recital per piano e voce con brani dei Queen
- Ore 22:00 – The Twins
It’s time to Oroscopo 4
DJ set Frank Granato
- Ore 20:30 – Palasport Provinciale
Basket – Serie B Nazionale – Siaz Basket Piazza Armerina – Saes Scientifica Sorcis Legnano
TROINA
- Ore 20:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film Avatar
- Ore 22:30 – Terzo Tempo
Saturday Night – Music by Flavio Siciliano
BARRAFRANCA
- Ore 22:00 – 94012
DJ set Joes Galifi
AGIRA
- Ore 22:00 – Etoile Bar
Saturday – Bruno Deejay
CALASCIBETTA
- Ore 15:00 – Stadio comunale
Calcio – Eccellenza Girone B – Leonfortese – Rosmarino
- Ore 22:00 – Ochianu
Saturday Night Live – Timeless Acoustic Duo
REGALBUTO
- Ore 16:00 – Palazzetto dello Sport G.P. II
Calcio a 5 – Serie A2 Girone D – Promostad Futsal Regalbuto – Blingink Sovereto
NICOSIA
- Ore 15:00 – Stadio S. La Motta
Calcio a 5 – C2 Girone C – Nicosia Futsal – Next Level
