Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 15 novembre 2025

Questi gli eventi in programma sabato 15 novembre in provincia di Enna.
Questi gli eventi in programma sabato 15 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
“ITINERARIUM” – Mostra fotografica di M. Ferro.
- Ore 15:00 – Palestra E-CO’ Kore Wellness
Tornei calcio e tennis.
- Ore 16:30 e 18:30 – Teatro F.P. Neglia
Spettacolo “Dinosauri Vivi”.
- Ore 18:00 – Palazzetto dello Sport – Pallamano, Serie A Silver
Orlando Pallamano Haenna – Monteprandone
- Ore 22:00 – Al Kenisa
Emanuele Schillaci & Giuseppe Rizza – Chitarristi (musica brasiliana e latino–americana)
AGIRA
- Ore 14:30 – Stadio A. Valenti – Calcio, Prima Categoria – Girone E
Agira – NBI Misterbianco
SAGRA DELLA CASSATELLA
- Ore 10:00 – Apertura degli stand gastronomici
- Ore 11:00 – Show cooking
- Ore 12:00 – Area gastronomica – Musica dal vivo con Carmelo Ariti (Blue Stratos)
- Ore 15:00 – Circuito di destrezza per bambini con i go-kart
- Ore 18:00 – Spettacolo itinerante a cura di Blue Stars Street
- Ore 21:00 – Da Il Chiosco (zona Abbazia) – DJ set con Cardillo Deejay
- Ore 21:00 – Area gastronomica – Musica dal vivo con la cover band Maneskin Pino Tribute
- Ore 21:00 – Bar Europa – Serata con DJ set live music Bruno Deejay
- Ore 23:00 – DJ set con DJ Cesar e Laura Ayla DJ
BARRAFRANCA
- Ore 17:30 – Sala Monsignor Cravotta (piazza Fratelli Messina)
Presentazione dei romanzi del Generale di Brigata AM in congedo Domenico Mimmo Catania
NICOSIA
- Ore 16:00 – Calcio a 5, Serie D – Girone CL–EN
Polisportiva Nicosia – Atletico Branciforti
- Ore 18:00 – Ex Teatro Comunale
Rassegna libraria: presentazione di Giovanni D’Urso, “Il Diario di Paolo La Rocca e Impellizzeri”
- Ore 21:00 – La Sfiziosa
Night Party con DJ Michisilli
- Ore 22:45 – Snack N’ Wine
Revival ’80 by Carmelone
PIAZZA ARMERINA
- Ore 12:00 / 00:00 – Piazza Falcone e Borsellino
International Street Food
- Ore 16:00 – Palatenda Ferraro – Calcio a 5, Serie A2
Gear Piazza Armerina – Eur
- Ore 20:00 – Palatenda Ferraro – Calcio a 5 femminile, Serie C – Girone EN
Armerina 2000 – Ennese
- Ore 23:00 – The Twins – ANGIÒ
CATENANUOVA
- Ore 18:00 e 20:00 – Cine Europa
Proiezione del film “The Conjuring 4”
AIDONE
- Ore 15:30 – Calcio a 5 femminile, Serie C – Girone EN
Don Bosco 2000 – Argyrium
TROINA
- Ore 18:30 e 21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione del film “La vita va così”
- Ore 21:00 – Al 216
Ligabue Tribute Band – Acoustic Duo
- Ore 22:30 – Terzo Tempo Irish Pub
Saturday Night con DJ Flavio Siciliano
- Ore 22:30 – Zoe
Saturday – Underground Pulse – DJ resident: Mirko Di Marco – Special DJ: Antonio Bonina – Special voice: Henry Pass
