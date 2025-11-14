Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 15 novembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli eventi in programma sabato 15 novembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
    “ITINERARIUM” – Mostra fotografica di M. Ferro.
  • Ore 15:00 – Palestra E-CO’ Kore Wellness
    Tornei calcio e tennis.
  • Ore 16:30 e 18:30 – Teatro F.P. Neglia
    Spettacolo “Dinosauri Vivi”.
  • Ore 18:00 – Palazzetto dello Sport – Pallamano, Serie A Silver
    Orlando Pallamano Haenna – Monteprandone
  • Ore 22:00 – Al Kenisa
    Emanuele Schillaci & Giuseppe Rizza – Chitarristi (musica brasiliana e latino–americana)

AGIRA

  • Ore 14:30 – Stadio A. Valenti – Calcio, Prima Categoria – Girone E
    Agira – NBI Misterbianco

SAGRA DELLA CASSATELLA

  • Ore 10:00 – Apertura degli stand gastronomici
  • Ore 11:00 – Show cooking
  • Ore 12:00 – Area gastronomica – Musica dal vivo con Carmelo Ariti (Blue Stratos)
  • Ore 15:00 – Circuito di destrezza per bambini con i go-kart
  • Ore 18:00 – Spettacolo itinerante a cura di Blue Stars Street
  • Ore 21:00 – Da Il Chiosco (zona Abbazia) – DJ set con Cardillo Deejay
  • Ore 21:00 – Area gastronomica – Musica dal vivo con la cover band Maneskin Pino Tribute
  • Ore 21:00 – Bar Europa – Serata con DJ set live music Bruno Deejay
  • Ore 23:00 – DJ set con DJ Cesar e Laura Ayla DJ

BARRAFRANCA

  • Ore 17:30 – Sala Monsignor Cravotta (piazza Fratelli Messina)
    Presentazione dei romanzi del Generale di Brigata AM in congedo Domenico Mimmo Catania

NICOSIA

  • Ore 16:00 – Calcio a 5, Serie D – Girone CL–EN
    Polisportiva Nicosia – Atletico Branciforti
  • Ore 18:00 – Ex Teatro Comunale
    Rassegna libraria: presentazione di Giovanni D’Urso, “Il Diario di Paolo La Rocca e Impellizzeri”
  • Ore 21:00 – La Sfiziosa
    Night Party con DJ Michisilli
  • Ore 22:45 – Snack N’ Wine
    Revival ’80 by Carmelone

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 12:00 / 00:00 – Piazza Falcone e Borsellino
    International Street Food
  • Ore 16:00 – Palatenda Ferraro – Calcio a 5, Serie A2
    Gear Piazza Armerina – Eur
  • Ore 20:00 – Palatenda Ferraro – Calcio a 5 femminile, Serie C – Girone EN
    Armerina 2000 – Ennese
  • Ore 23:00 – The Twins – ANGIÒ

CATENANUOVA

  • Ore 18:00 e 20:00 – Cine Europa
    Proiezione del film “The Conjuring 4”

AIDONE

  • Ore 15:30 – Calcio a 5 femminile, Serie C – Girone EN
    Don Bosco 2000 – Argyrium

TROINA

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione del film “La vita va così”
  • Ore 21:00 – Al 216
    Ligabue Tribute Band – Acoustic Duo
  • Ore 22:30 – Terzo Tempo Irish Pub
    Saturday Night con DJ Flavio Siciliano
  • Ore 22:30 – Zoe
    Saturday – Underground Pulse – DJ resident: Mirko Di Marco – Special DJ: Antonio Bonina – Special voice: Henry Pass

