Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 13 settembre 2025

Questi gli eventi in programma sabato 13 settembre in provincia di Enna.
ENNA
Viale IV Novembre e Viale Diaz: Fiera di Settembre
Ore 17:00 – Dragon Scale: Evento D&D
Ore 18:30 – Urban Center: serata a cura della Compagnia teatrale Contoli-Di Dio “Letture a più voci”
Ore 18:30 – Sorseggio: Sorseggio Hip Hop
Ore 21:00 – Feudo San Tommaso: “Una notte in total white” (dress code: total white. Evento con biglietto)
Ore 21:30 – Parco Proserpina: RetroSka Kingston Tour 2025. A seguire DjSet by Jostle
AGIRA
Ore 18:30 – Sala del Consiglio Comunale: presentazione del libro “L’ora che manca alla storia. Sigonella quarant’anni dopo” di Salvo Fleres e Paolo Garofalo
Dalle ore 20:00 fino alle 01:00 – Nessun dorma: Super Bomb, music selection Cardillo Dj
ASSORO
Ore 18:30 – Ex convento Santa Maria degli Angeli: concerto “Musiche dal passato. I Solisti dell’OBS” (ingresso libero)
BARRAFRANCA
Ore 16:30 a 19:30 – Piazza Regina Margherita: “Luna Park” con gonfiabili, campo calcio multiuso, zucchero filato, popcorn e balli di gruppo
CALASCIBETTA
Ore 21:30 – OCHIANU: Live Dimmillu Ochianu, Open Mic
CENTURIPE
Museo Archeologico: Mostra itinerante “Paolo Orsi da Akragas a Zancle”
Ore 21:00 – Piazza Duomo: saggio di danza “The show must go on”. A seguire Dj set Gaetano Naselli
NISSORIA
Ore 21:00 – Nissoria Club: serata danzante e premiazione dei tornei di fine estate
VALGUARNERA CAROPEPE
Sagra dello Zafferano
