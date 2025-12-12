Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 13 dicembre 2025

10 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma sabato 13 dicembre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ    

ENNA

  • Decò Enna Mercato
    Raccolta alimentare a cura dell’Associazione Il Solco
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    D&D
  • Ore 19:00 – Chiesa del Carmine
    Processione con il fercolo di Santa Lucia portato a spalla con la partecipazione del gruppo Tamburinari do Giurfu di Villarosa
  • Ore 20:00 – Mr. Red
    Evento beneficenza LILT – Live Show con Special Guest: Sergio Moses e Greta Andolina – A seguire: Nostalgia 80/90s con Djset Saccomat, Lukas Dj, Toti Nicastro Dj e Gigi Vox
    Evento con ticket
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Karovana Indie
  • Ore 19:00 – Garage Arts Platform
    Presentazione libro “Welcome in Siria” di A. Maddalena
  • Ore 21:00 – Garage Arts Platform
    Horcynus Orca – Reading Concerto tratto dal romanzo di S. D’Arrigo
    Su prenotazione

CENTURIPE

  • Ore 08:00 – Campo sportivo C.da Capitano
    Attività radioamatoriale a cura dell’Ass. Radioamatori Italiani Sez. Acireale
  • Ore 18:00 – Centro culturale “Il Purgatorio”
    Presentazione del libro CENERE di Vincenzo Giuseppe Baldi

BARRAFRANCA

  • Ore 18:00 – Piazza F.lli Messina
    Recital sulla vita di Santa Lucia

CALASCIBETTA

  • Ore 18:30 – Chiesa S. Lucia
    Distribuzione della cuccia

CERAMI

  • Ore 19:00 – Auditorium comunale
    Tradizionale cuccia di Santa Lucia

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 19:00 – Palazzo Trigona
    Concerto di Musica Classica

PIETRAPERZIA

  • Ore 18:00 – Processione con il Fercolo di Santa Lucia. Al termine Sagra della Cuccia e musica e cabaret

LEONFORTE

  • Ore 20:00 – Cinevolution
    “La forma della cose” di Neil LaBute

TROINA

  • Ore 21:30 – 216
    Musicandré – Trio Acustico (Fabrizio De André Tribute)
  • Ore 22:30 – Terzo Tempo
    Night Djset Piermario

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ