Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 13 dicembre 2025

Questi gli eventi in programma sabato 13 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Decò Enna Mercato
Raccolta alimentare a cura dell’Associazione Il Solco
- Ore 17:00 – Dragon Scale
D&D
- Ore 19:00 – Chiesa del Carmine
Processione con il fercolo di Santa Lucia portato a spalla con la partecipazione del gruppo Tamburinari do Giurfu di Villarosa
- Ore 20:00 – Mr. Red
Evento beneficenza LILT – Live Show con Special Guest: Sergio Moses e Greta Andolina – A seguire: Nostalgia 80/90s con Djset Saccomat, Lukas Dj, Toti Nicastro Dj e Gigi Vox
Evento con ticket
- Ore 22:00 – Sorseggio
Karovana Indie
- Ore 19:00 – Garage Arts Platform
Presentazione libro “Welcome in Siria” di A. Maddalena
- Ore 21:00 – Garage Arts Platform
Horcynus Orca – Reading Concerto tratto dal romanzo di S. D’Arrigo
Su prenotazione
CENTURIPE
- Ore 08:00 – Campo sportivo C.da Capitano
Attività radioamatoriale a cura dell’Ass. Radioamatori Italiani Sez. Acireale
- Ore 18:00 – Centro culturale “Il Purgatorio”
Presentazione del libro CENERE di Vincenzo Giuseppe Baldi
BARRAFRANCA
- Ore 18:00 – Piazza F.lli Messina
Recital sulla vita di Santa Lucia
CALASCIBETTA
- Ore 18:30 – Chiesa S. Lucia
Distribuzione della cuccia
CERAMI
- Ore 19:00 – Auditorium comunale
Tradizionale cuccia di Santa Lucia
PIAZZA ARMERINA
- Ore 19:00 – Palazzo Trigona
Concerto di Musica Classica
PIETRAPERZIA
- Ore 18:00 – Processione con il Fercolo di Santa Lucia. Al termine Sagra della Cuccia e musica e cabaret
LEONFORTE
- Ore 20:00 – Cinevolution
“La forma della cose” di Neil LaBute
TROINA
- Ore 21:30 – 216
Musicandré – Trio Acustico (Fabrizio De André Tribute)
- Ore 22:30 – Terzo Tempo
Night Djset Piermario
