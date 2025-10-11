Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 11 ottobre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma sabato 11 ottobre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 10:00/18:00 – URBAN CENTER
Mostra collettiva dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio 2025.
- Ore 17:00 – DRAGON SCALE
Torneo D&D.
- Ore 19:30 – Chiesa dei Cappuccini
Cantannu di La Vergini di Viddanu
Evento in recupero Le Vie dei Tesori (su prenotazione).
- Ore 20:00 – MICA Pasta Bistrot Conviviale
ANVEDI CHE SERATA
Special guest: spaghetti alla carbonara!
- Ore 21:30 – Pub Lo Picasso
Karaoke Night.
NICOSIA
FESTA DEL CANNOLO
- Ore 10:00 – Apertura stand e inaugurazione, piazza Garibaldi.
- Ore 17:00 – La sfida dei cannoli. A seguire sfida dei giovani pasticceri e premiazione, piazza Garibaldi.
- Ore 20:30 – Sagra dei “rigatoni ’nta maidda”, quartiere Santa Croce.
- Ore 21:30 – Spettacolo musicale: Orchestra Luna Rossa tributo a Renzo Arbore, piazza Garibaldi.
Visite a:
- Soffitto ligneo dipinto della Cattedrale di Nicosia – ore 15:30–18:00.
- Museo Diocesano – ore 15:30–20:00
- Ingrottati della Pisciarotta – ore 9:00–13:00 e 15:00–17:00 (Giornate FAI d’autunno).
- Ore 9/13–15/17 – Apertura straordinaria del sito rupestre di Monte Sant’Elena e Via di Falco (Giornate FAI d’autunno).
- Ore 18:00 – Auditorium Ex Teatro Comunale – Presentazione del libro “Cenere” di G. Baldi.
PIAZZA ARMERINA
- Agriturismo Bannata
Mostra dedicata a Yvonne Kohler.
- Ore 9:30/12:30 – 15:30/17:30 – Museo Diocesano (Giornate FAI d’autunno)
CALASCIBETTA
- Ore 10/13 – 15/18 – Il Poggio del Gran Conte Ruggero d’Altavilla e Cappella Palatina
(Giornate FAI d’autunno).
