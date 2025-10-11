Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 11 ottobre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma sabato 11 ottobre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 10:00/18:00 – URBAN CENTER
    Mostra collettiva dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio 2025.
  • Ore 17:00 – DRAGON SCALE
    Torneo D&D.
  • Ore 19:30 – Chiesa dei Cappuccini
    Cantannu di La Vergini di Viddanu
    Evento in recupero Le Vie dei Tesori (su prenotazione).
  • Ore 20:00 – MICA Pasta Bistrot Conviviale
    ANVEDI CHE SERATA
    Special guest: spaghetti alla carbonara!
  • Ore 21:30 – Pub Lo Picasso
    Karaoke Night.

NICOSIA

FESTA DEL CANNOLO

  • Ore 10:00 – Apertura stand e inaugurazione, piazza Garibaldi.
  • Ore 17:00 – La sfida dei cannoli. A seguire sfida dei giovani pasticceri e premiazione, piazza Garibaldi.
  • Ore 20:30 – Sagra dei “rigatoni ’nta maidda”, quartiere Santa Croce.
  • Ore 21:30 – Spettacolo musicale: Orchestra Luna Rossa tributo a Renzo Arbore, piazza Garibaldi.

Visite a:

  • Soffitto ligneo dipinto della Cattedrale di Nicosia – ore 15:30–18:00.
  • Museo Diocesano – ore 15:30–20:00
  • Ingrottati della Pisciarotta – ore 9:00–13:00 e 15:00–17:00 (Giornate FAI d’autunno).
  • Ore 9/13–15/17 – Apertura straordinaria del sito rupestre di Monte Sant’Elena e Via di Falco (Giornate FAI d’autunno).
  • Ore 18:00 – Auditorium Ex Teatro Comunale – Presentazione del libro “Cenere” di G. Baldi.

PIAZZA ARMERINA

  • Agriturismo Bannata
    Mostra dedicata a Yvonne Kohler.
  • Ore 9:30/12:30 – 15:30/17:30 – Museo Diocesano (Giornate FAI d’autunno)

CALASCIBETTA

  • Ore 10/13 – 15/18 – Il Poggio del Gran Conte Ruggero d’Altavilla e Cappella Palatina
    (Giornate FAI d’autunno).

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

