Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 10 gennaio 2026

Questi gli eventi in programma sabato 10 gennaio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Yu-Gi-Oh e Pokémon
- Ore 21:30 – Al Kenisa
Serata caraibica con Loredana Valvo
Ingresso gratuito
TROINA
- Ore 18:30 e 21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
- Ore 22:00 – Zoe Club
DJ set Cardillo Deejay
CERAMI
- Chiesa del Carmine
Esposizione pala d’altare “L’Adorazione dei Pastori”
Ingresso libero
CALASCIBETTA
- Ore 20:15 – Chiesa del Carmelo
Concerto a lume di candela pianoforte e violino
PIAZZA ARMERINA
- Ore 21:00 – Teatro Garibaldi
Spettacolo teatrale “Il testamento della nonna” di Domenico Consoli a cura della Nuova Compagnia Sipario
Evento con ticket
- Ore 21:00 – Agriturismo Tenute Gigliotto
Dancing Night – Cena con menù fisso, vino e DJ set di Lorenzo Calcagno
Evento su prenotazione
- Ore 22:00 – WineArt Lounge Bar Gallery
Saturday Night – Music selection by Frank Granato
Evento su prenotazione
- Ore 22:00 – The Twins
The Big Night – Music by Davide Severo
VALGUARNERA
- Ore 22:00 – Movida Gold
DJ set Enzo Arena
AGIRA
- Ore 18:00 – Sala Consiliare del Comune
Presentazione del libro “Sono solo me stesso” di Filippo Papa
Ingresso libero
- Ore 22:00 – Etoile Bar
Special DJ set: Bruno DJ
