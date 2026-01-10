Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 10 gennaio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli eventi in programma sabato 10 gennaio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Yu-Gi-Oh e Pokémon
  • Ore 21:30 – Al Kenisa
    Serata caraibica con Loredana Valvo
    Ingresso gratuito

TROINA

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
  • Ore 22:00 – Zoe Club
    DJ set Cardillo Deejay

CERAMI

  • Chiesa del Carmine
    Esposizione pala d’altare “L’Adorazione dei Pastori”
    Ingresso libero

CALASCIBETTA

  • Ore 20:15 – Chiesa del Carmelo
    Concerto a lume di candela pianoforte e violino

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 21:00 – Teatro Garibaldi
    Spettacolo teatrale “Il testamento della nonna” di Domenico Consoli a cura della Nuova Compagnia Sipario
    Evento con ticket
  • Ore 21:00 – Agriturismo Tenute Gigliotto
    Dancing Night – Cena con menù fisso, vino e DJ set di Lorenzo Calcagno
    Evento su prenotazione
  • Ore 22:00 – WineArt Lounge Bar Gallery
    Saturday Night – Music selection by Frank Granato
    Evento su prenotazione
  • Ore 22:00 – The Twins
    The Big Night – Music by Davide Severo

VALGUARNERA

  • Ore 22:00 – Movida Gold
    DJ set Enzo Arena

AGIRA

  • Ore 18:00 – Sala Consiliare del Comune
    Presentazione del libro “Sono solo me stesso” di Filippo Papa
    Ingresso libero
  • Ore 22:00 – Etoile Bar
    Special DJ set: Bruno DJ

