Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 1 novembre 2025

2 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma sabato 1 novembre in provincia di Enna.

Enna

  • Ore 10:30 — PIAZZA DELLA BONIFICA (Pergusa)
    “Enna: Memoria, Tradizione e Innovazione” – Inaugurazione Giochi Popolari e Tradizionali con mascotte, zucchero filato e palloncini modellabili.
  • Ore 17:30 — LIBRERIA MONDADORI
    Laboratorio per bambini “CELEBREMOS EL DÍA DE MUERTOS” – Crea una vera “ofrenda”.
  • Ore 20:30 — TEATRO NEGLIA
    MAX! Spettacolo con Dandy Danno e Diva G.

Leonforte

  • Ore 18:30 e 21:00 — CINEVOLUTION
    Proiezione film “LA VITA È COSÌ”.

Troina

  • Ore 18:00 e 21:00 — CINETEATRO CAMILLERI
    18:00 La famiglia Halloween · 21:00 The Conjuring.

Piazza Armerina

  • Ore 20:00 — OSTERIA DEL CONTE
    Romano Bros Live.

Villarosa

  • Ore 19:00 — KILOMETRO 120 RISTOPUB
    Vibrazioni – DJ set Anto Sava & Neila.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

