Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di sabato 1 novembre 2025

Questi gli eventi in programma sabato 1 novembre in provincia di Enna.
Enna
- Ore 10:30 — PIAZZA DELLA BONIFICA (Pergusa)
“Enna: Memoria, Tradizione e Innovazione” – Inaugurazione Giochi Popolari e Tradizionali con mascotte, zucchero filato e palloncini modellabili.
- Ore 17:30 — LIBRERIA MONDADORI
Laboratorio per bambini “CELEBREMOS EL DÍA DE MUERTOS” – Crea una vera “ofrenda”.
- Ore 20:30 — TEATRO NEGLIA
MAX! Spettacolo con Dandy Danno e Diva G.
Leonforte
- Ore 18:30 e 21:00 — CINEVOLUTION
Proiezione film “LA VITA È COSÌ”.
Troina
- Ore 18:00 e 21:00 — CINETEATRO CAMILLERI
18:00 La famiglia Halloween · 21:00 The Conjuring.
Piazza Armerina
- Ore 20:00 — OSTERIA DEL CONTE
Romano Bros Live.
Villarosa
- Ore 19:00 — KILOMETRO 120 RISTOPUB
Vibrazioni – DJ set Anto Sava & Neila.
