Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 8 ottobre 2025

Questi gli eventi in programma mercoledì 8 ottobre in provincia di Enna.
Enna
- 10:00–18:00 – Urban Center
Mostra collettiva dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio 2025.
- 16:00 – Stadio Gen. Gaeta
Enna–Sancataldese, trentaduesimi di Coppa Italia di calcio.
- 18:30–20:00 – Campo di Atletica Leggera “Tino Pregadio”
Corso di mini rugby (5–17+) su prenotazione.
- Orario riservato – Secret location
“Festino Random”, evento firmato Mood e Dr. Alcool con le associazioni universitarie Kampus e Confederazione degli Studenti.
“Enna per lo Sport”
- 09:30–12:30 – Piazza Umberto I e Piazza VI Dicembre
Prove aperte per bambine/i e cittadini: calcio, pallamano, parkour, aikido, tiro con l’arco, tennis tavolo.
- 18:00 – Piscina comunale coperta
Inaugurazione dopo i lavori di ristrutturazione ed esibizione degli atleti.
- 19:00 – Piscina comunale coperta
Esibizione dei campioni nazionali di nuoto artistico.
Piazza Armerina
- Agriturismo Bannata – Mostra dedicata a Yvonne Kohler.
