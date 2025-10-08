Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 8 ottobre 2025

4 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma mercoledì 8 ottobre in provincia di Enna.

Enna

  • 10:00–18:00 – Urban Center
    Mostra collettiva dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio 2025.
  • 16:00 – Stadio Gen. Gaeta
    Enna–Sancataldese, trentaduesimi di Coppa Italia di calcio.
  • 18:30–20:00 – Campo di Atletica Leggera “Tino Pregadio”
    Corso di mini rugby (5–17+) su prenotazione.
  • Orario riservato – Secret location
    “Festino Random”, evento firmato Mood e Dr. Alcool con le associazioni universitarie Kampus e Confederazione degli Studenti.

“Enna per lo Sport”

  • 09:30–12:30 – Piazza Umberto I e Piazza VI Dicembre
    Prove aperte per bambine/i e cittadini: calcio, pallamano, parkour, aikido, tiro con l’arco, tennis tavolo.
  • 18:00 – Piscina comunale coperta
    Inaugurazione dopo i lavori di ristrutturazione ed esibizione degli atleti.
  • 19:00 – Piscina comunale coperta
    Esibizione dei campioni nazionali di nuoto artistico.

Piazza Armerina

  • Agriturismo Bannata – Mostra dedicata a Yvonne Kohler.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

