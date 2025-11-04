Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 5 novembre 2025

59 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma mercoledì 5 novembre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ  

ENNA

  • Dalle ore 10:00 – UNIVERSITÀ KORE
    Festival “Civitas Educationis. Visioni, sensi, orizzonti”
  • Dalle ore 15:00 – SPORTING CLUB ENNA
    Enna Padel Festival
  • Ore 22:00 – VILLA PRATO
    Noche de Fuego – University Edition (evento con prevendita)

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 19:00 e 21:30 – CINEGARIBALDI
    Proiezione del film “La vita è così”

LEONFORTE

  • Ore 18:30 e 21:00 – CINEVOLUTION
    Proiezione del film “La vita è così”

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ