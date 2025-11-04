Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 5 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma mercoledì 5 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Dalle ore 10:00 – UNIVERSITÀ KORE
Festival “Civitas Educationis. Visioni, sensi, orizzonti”
- Dalle ore 15:00 – SPORTING CLUB ENNA
Enna Padel Festival
- Ore 22:00 – VILLA PRATO
Noche de Fuego – University Edition (evento con prevendita)
PIAZZA ARMERINA
- Ore 19:00 e 21:30 – CINEGARIBALDI
Proiezione del film “La vita è così”
LEONFORTE
- Ore 18:30 e 21:00 – CINEVOLUTION
Proiezione del film “La vita è così”
