Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 31 dicembre 2025

1 ora ago
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma mercoledì 31 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 11:00 – M-4 Lounge Drink
    Peppe Schimmenti Live Unplugged “Sogni & Cachet”
  • Ore 12:30 – Tommy’s Wine
    Aperitivo di Capodanno
  • Ore 17:30 – 94100
    Aperitivo di Capodanno
    Djset Maph
  • Ore 18:00 – Barrios
    Arreri u bancuni – Aperitivo con only VINYL selection – Unknown – Salvatore Leonardo
  • Ore 20:00 – Borgo Furma
    Cenone di Capodanno
  • Ore 20:00 – Sciabbè
    Cenone di Capodanno
  • Ore 20:00 – Federico II
    Cenone di Capodanno
  • Ore 20:00 – Garden
    Cenone di Capodanno con i Centoquattro Live Band
  • Ore 20:00 – Take Sushi
    Musica e animazione by Joker Show
  • Ore 20:00 – Sushisan
    Cenone di Capodanno in stile orientale
  • Ore 23:00 – Galleria Civica
    Aspettando il 2026
    G.E.M.M. Live Music & Djset
  • Ore 00:00 – Mr. Red
    Capodanno 2026
    Dj Malbo / Francesco Scimone / Pauljey / Massimo Puglisi / Gigi Vox
    Special guest: Babaman
  • Ore 00:26 – Federico II
    Welcome 2026
    Musica commerciale italiana, raggaeton e tech house 21+
    Serata firmata Hangov3r e With Us
  • Ore 00:30 – 94100
    La notte di Capodanno
    Djset Angelo Vaccaro
    Ingresso gratuito
  • Ore 00:45 – Villa Prato
    Welcome 2026 – Capodanno a Villa Prato
    Djset Bob Trick / Mattia Tmb / Re.Swing
    Ingresso in lista e a numero chiuso (box office M-4)

CALASCIBETTA

  • Dalle 18:00 alle 21:00 e dalle 00:00 alla fine – Ochianu
    Capodanno in Casa Ochianu
    Djset Cristian Clara

TROINA

  • Ore 10:00 – Museo Capa e Palazzo Municipale
    Christmas museum, visita guidata
    Ingresso gratuito
  • Dalle 18:00 alle 20:00 – Terzo Tempo
    Christmas aperitivo con promo e dj set Flavio Siciliano

VILLAROSA

  • Ore 10:00 – Au Vieux Bar
    Fine anno con Luca D’Anca (firmato Alibi)

BARRAFRANCA

  • Ore 18:00 – 94012
    Djset Balza

ASSORO

  • Ore 18:00 – Piazza Umberto
    Aperitivo di fine anno con djset Alex

VALGUARNERA

  • Ore 18:00 – Villa Falcone e Borsellino
    Brindisi augurale con l’Amministrazione

NICOSIA

  • Ore 20:00 – La Torretta
    Cenone di San Silvestro. Dopo la mezzanotte: serata danzante al Vortex
  • Ore 20:00 – Old Time
    Cenone + after show
    Smaniafonia
  • Ore 01:00 – Vortex
    NYE 2026
    Special guest: Niine – Line up: Mirko Di Marco, Peppe Giunta, Salvo Messina
    Evento con prevendita +16

LEONFORTE

  • Ore 00:00 – Discoteca Élite
    Capodanno 2026
    Cardillo Deejay
  • Ore 23:30 – Dejavu
    Party di Capodanno 2026
    Djset Carmelo Lo Gioco – Ingresso limitato in coppia e in lista +18

CENTURIPE

  • Ore 20:00 – Kento Resort
    Hollywood Gold Night
    Cenone – Performance live Alternaduo – Djset Accafinale

AGIRA

  • Ore 00:00 – Dolci Tentazioni
    2026 New Year
    Bruno Deejay
    Ingresso in lista

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 00:00 – Wine Art
    Highlander Pub presenta Capodanno 2026
    Sax: Luigi Biscaglia – Djset Enzo Arena
    Ingresso su prenotazione
  • Ore 00:30 – Point Circle Room
    Timeline Yesterday Party
    Ingresso con prevendita 30+
  • Ore 00:30 – Point
    Timeline Tomorrow Party
    Tech house / Trap / Pop / Raggaeton – Djs: Alex Faraci, Dj Pass, Luca D’Anca
    Evento con prevendita +18

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

