Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 31 dicembre 2025

Questi gli eventi in programma mercoledì 31 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 11:00 – M-4 Lounge Drink
Peppe Schimmenti Live Unplugged “Sogni & Cachet”
- Ore 12:30 – Tommy’s Wine
Aperitivo di Capodanno
- Ore 17:30 – 94100
Aperitivo di Capodanno
Djset Maph
- Ore 18:00 – Barrios
Arreri u bancuni – Aperitivo con only VINYL selection – Unknown – Salvatore Leonardo
- Ore 20:00 – Borgo Furma
Cenone di Capodanno
- Ore 20:00 – Sciabbè
Cenone di Capodanno
- Ore 20:00 – Federico II
Cenone di Capodanno
- Ore 20:00 – Garden
Cenone di Capodanno con i Centoquattro Live Band
- Ore 20:00 – Take Sushi
Musica e animazione by Joker Show
- Ore 20:00 – Sushisan
Cenone di Capodanno in stile orientale
- Ore 23:00 – Galleria Civica
Aspettando il 2026
G.E.M.M. Live Music & Djset
- Ore 00:00 – Mr. Red
Capodanno 2026
Dj Malbo / Francesco Scimone / Pauljey / Massimo Puglisi / Gigi Vox
Special guest: Babaman
- Ore 00:26 – Federico II
Welcome 2026
Musica commerciale italiana, raggaeton e tech house 21+
Serata firmata Hangov3r e With Us
- Ore 00:30 – 94100
La notte di Capodanno
Djset Angelo Vaccaro
Ingresso gratuito
- Ore 00:45 – Villa Prato
Welcome 2026 – Capodanno a Villa Prato
Djset Bob Trick / Mattia Tmb / Re.Swing
Ingresso in lista e a numero chiuso (box office M-4)
CALASCIBETTA
- Dalle 18:00 alle 21:00 e dalle 00:00 alla fine – Ochianu
Capodanno in Casa Ochianu
Djset Cristian Clara
TROINA
- Ore 10:00 – Museo Capa e Palazzo Municipale
Christmas museum, visita guidata
Ingresso gratuito
- Dalle 18:00 alle 20:00 – Terzo Tempo
Christmas aperitivo con promo e dj set Flavio Siciliano
VILLAROSA
- Ore 10:00 – Au Vieux Bar
Fine anno con Luca D’Anca (firmato Alibi)
BARRAFRANCA
- Ore 18:00 – 94012
Djset Balza
ASSORO
- Ore 18:00 – Piazza Umberto
Aperitivo di fine anno con djset Alex
VALGUARNERA
- Ore 18:00 – Villa Falcone e Borsellino
Brindisi augurale con l’Amministrazione
NICOSIA
- Ore 20:00 – La Torretta
Cenone di San Silvestro. Dopo la mezzanotte: serata danzante al Vortex
- Ore 20:00 – Old Time
Cenone + after show
Smaniafonia
- Ore 01:00 – Vortex
NYE 2026
Special guest: Niine – Line up: Mirko Di Marco, Peppe Giunta, Salvo Messina
Evento con prevendita +16
LEONFORTE
- Ore 00:00 – Discoteca Élite
Capodanno 2026
Cardillo Deejay
- Ore 23:30 – Dejavu
Party di Capodanno 2026
Djset Carmelo Lo Gioco – Ingresso limitato in coppia e in lista +18
CENTURIPE
- Ore 20:00 – Kento Resort
Hollywood Gold Night
Cenone – Performance live Alternaduo – Djset Accafinale
AGIRA
- Ore 00:00 – Dolci Tentazioni
2026 New Year
Bruno Deejay
Ingresso in lista
PIAZZA ARMERINA
- Ore 00:00 – Wine Art
Highlander Pub presenta Capodanno 2026
Sax: Luigi Biscaglia – Djset Enzo Arena
Ingresso su prenotazione
- Ore 00:30 – Point Circle Room
Timeline Yesterday Party
Ingresso con prevendita 30+
- Ore 00:30 – Point
Timeline Tomorrow Party
Tech house / Trap / Pop / Raggaeton – Djs: Alex Faraci, Dj Pass, Luca D’Anca
Evento con prevendita +18
