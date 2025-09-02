Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 3 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma mercoledì 3 settembre in provincia di Enna.
ENNA
Ore 18:00 – Piazza Umberto I: inaugurazione Pizza Enna Fest
Dalle ore 18,30 – Sorseggio: Aperitivo TRAiMONTI
Ore 20:00 – Piazza Umberto I: presentazione Enna Calcio a cura di Bedda Radio e Madame Valerie
Ore 22:00 – Piazza Umberto I: djset by Madame Valerie
Nei ristoranti Tommy’s Wine, Il Mito, Spaccio Bio, Trattoria Francesca, Da Carlo, I Monsù Hotel Riviera, La Veranda fuori menu “la carne si fa alla PIZZA…iola” in occasione del Pizza Enna Fest
PIAZZA ARMERINA
Davide Alogna violin masterclass
REGALBUTO
Ore 20:00 – Chiesa Santa Maria di Gesù: Concerto “I love Brahms”, quartetto con viole, violino, violoncello e piano (evento gratuito)
VILLAROSA
Ore 18:00 – Biblioteca Comunale: presentazione del libro “Da Garzuni – Storie del secondo dopoguerra” di Giuseppe Crupi (progetto BIBLIOINSIEME)