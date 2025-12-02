Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 3 dicembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma mercoledì 3 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
    ITINERARIUM – Mostra fotografica di M. Ferro
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    GASLANDS
  • Palestra Eco – Kore Wellness
    Christmas Sporting Day – Evento speciale

    • Dalle 15:00 alle 17:00 – Torneo di basket 3 vs 3
    • Dalle 17:00 alle 19:00 – Torneo di calcio tennis
    • Dalle 19:00 alle 21:00 – Torneo di pallavolo e djset con Dj Cocorito

NICOSIA

  • Raccolta giocattoli per bambini
    Porta giocattoli nuovi o usati in ottimo stato nei punti di raccolta: Cartolibreria Agorà, Erboristeria Il Germoglio

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna.

