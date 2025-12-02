Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 3 dicembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma mercoledì 3 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
ITINERARIUM – Mostra fotografica di M. Ferro
- Ore 17:00 – Dragon Scale
GASLANDS
- Palestra Eco – Kore Wellness
Christmas Sporting Day – Evento speciale
- Dalle 15:00 alle 17:00 – Torneo di basket 3 vs 3
- Dalle 17:00 alle 19:00 – Torneo di calcio tennis
- Dalle 19:00 alle 21:00 – Torneo di pallavolo e djset con Dj Cocorito
NICOSIA
- Raccolta giocattoli per bambini
Porta giocattoli nuovi o usati in ottimo stato nei punti di raccolta: Cartolibreria Agorà, Erboristeria Il Germoglio
