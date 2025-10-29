Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 29 ottobre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma mercoledì 29 ottobre in provincia di Enna.
ENNA
-
Ore 17:00 — DRAGON SCALE
Torneo Beyblade X.
- Ore 19:00 — SUD
Aperitivo con DJ set Albas.
LEONFORTE
-
Ore 18:30 e 21:00 — CINEVOLUTION
Proiezione film “La vita è così”.
PIAZZA ARMERINA
-
Ore 21:00 — HIGHLANDER
Menù speciale Oktoberfest.
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.