Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 26 novembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma mercoledì 26 novembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center (Museo delle Confraternite)
    Mostra fotografica “ITINERARIUM” di M. Ferro
  • Ore 19:00 – Barrios
    “Chiacchiere QUEER” firmato Altra Sponda
  • Ore 19:00 – Al Kenisa
    “Si replica! Tosca” – Aperiascolto a cura di Massimo Sicurezza
  • Ore 23:00 – Federico II
    “TUTTECOSE – On Road”

LEONFORTE

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione del film “L’illusione perfetta: Now You See Me”

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 21:00 – Highlander
    Proiezione partita di Champions League: Atletico Madrid vs Inter
  • Ore 19:00 e 21:30 – Cinegaribaldi
    Proiezione del film “L’illusione perfetta: Now You See Me”

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

