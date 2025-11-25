Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 26 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma mercoledì 26 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center (Museo delle Confraternite)
Mostra fotografica “ITINERARIUM” di M. Ferro
- Ore 19:00 – Barrios
“Chiacchiere QUEER” firmato Altra Sponda
- Ore 19:00 – Al Kenisa
“Si replica! Tosca” – Aperiascolto a cura di Massimo Sicurezza
- Ore 23:00 – Federico II
“TUTTECOSE – On Road”
LEONFORTE
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione del film “L’illusione perfetta: Now You See Me”
PIAZZA ARMERINA
- Ore 21:00 – Highlander
Proiezione partita di Champions League: Atletico Madrid vs Inter
- Ore 19:00 e 21:30 – Cinegaribaldi
Proiezione del film “L’illusione perfetta: Now You See Me”
