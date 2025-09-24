Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 24 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Ecco gli eventi in programma mercoledì 24 settembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 10:00 – 18:00 – Palazzo Chiaramonte: Mostra d’Arte “inContemporaneo”
- Ore 10:00 – 18:00 – Urban Center: Mostra collettiva dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio 2025
- Ore 17:00 – Dragon Scale: Raduno e prove libere Beyblade X
- Ore 16:00 – 19:00 – Libreria Mondadori: Officina letteraria con Alida Pintus e workshop di character design dai 10 anni in su (evento su prenotazione)
- Ore 18:30 – Sixty Four Rooms: incontro “…gli affari di famiglia, senza limiti e senza pregiudizi” (per iscrizioni ancp.sicilia1@gmail.com)
- Ore 18:30 – 20:00 – Campo Atletica Leggera Pregadio: Corso di Mini Rugby per bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni (su prenotazione)
- Ore 18:30 – 01:00 – Sorseggio: “Ciao Estate Ciao”, aperitivo di fine estate con djset di Madame Valerie
BARRAFRANCA
- Ore 17:30 – Chiostro comunale: presentazione del libro “L’ora che manca alla storia. Sigonella quarant’anni dopo” di Salvo Fleres e Paolo Garofalo
NICOSIA
- Ore 21:00 – Piazzetta San Calogero: serata musicale con Teodoro Di Costa
