Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 24 dicembre 2025

Questi gli eventi in programma mercoledì 24 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 11:30 – Baglio Balata
Aperitivo del 24
DjSet Angelo Vaccaro
- Ore 12:30 – Tommy’s Swine
Aperitivo di Natale
- Dalle 17 alle 20:30 – Sorseggio
Aperitivo di Natale
- Dalle 18:00 alle 20:00 – Giovane Hostaria SanMarco
Aperitivo della Vigilia
- Senza orario – M-4
L’aperitivo che non ti aspetti
bollicine + Gadget!
- Ore 18:30 – 94100
Aperitivo di Natale
Djset Oscar Puglisi e Mattia Tmb
Firmato TooLate
CALASCIBETTA
- Dalle 18:00 alle 21:00 / da 00:30 – Ochianu
AperitivoChianu
Djset Salvatore Leonardo
PIETRAPERZIA
- Dalle 16:30-21:00 – Green Pub
Aperì Christmas
DjSet Rosario Similia e Dj Pa$$
- Ore 23:59 – Monkey’s Pub
Christmas Night
DjSet Rosario Similia
TROINA
- Ore 16:30 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film – THAT CHRISTMAS
INGRESSO GRATUITO
- Ore 18:00 – AL 216
Christmas Aperi-Party
Dj Walter Spitaleri
PIAZZA ARMERINA
- Ore 18:00 – New Actually
Vigilia di Natale
Djset Eros
- Dalle 18:30 alle 21:00 e da 23:59 – The Twins
Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito dai Twins
Djset Frank Granato
VILLAROSA
- Ore 16:00 – Au Vieux Bar
Christmas Groovy Aperitif
DjSet The Spoon
BARRAFRANCA
- Ore 17:30 – Loft Cafe
In Loft Mood
Xmas aperitif, Balza Djset, Sorteggio
Hedonè
- Ore 18:00 – 94012
Live degli SMANIAFONIA
NICOSIA
- Ore 23:30 – Vortex
Houseness x Vortex con Avan, Giunta e Salvo Messina
AGIRA
- Dalle ore 20:00
Presepe Vivente
- Ore 23:59 – Etoile
Notte di Natale all’Etoile con Bruno Deejay, Giuseppe Stella, Gaetana Saraniti e molti altri!
