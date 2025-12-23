Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 24 dicembre 2025

32 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma mercoledì 24 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 11:30 – Baglio Balata
    Aperitivo del 24
    DjSet Angelo Vaccaro
  • Ore 12:30 – Tommy’s Swine
    Aperitivo di Natale
  • Dalle 17 alle 20:30 – Sorseggio
    Aperitivo di Natale
  • Dalle 18:00 alle 20:00 – Giovane Hostaria SanMarco
    Aperitivo della Vigilia
  • Senza orario – M-4
    L’aperitivo che non ti aspetti
    bollicine + Gadget!
  • Ore 18:30 – 94100
    Aperitivo di Natale
    Djset Oscar Puglisi e Mattia Tmb
    Firmato TooLate

CALASCIBETTA

  • Dalle 18:00 alle 21:00 / da 00:30 – Ochianu
    AperitivoChianu
    Djset Salvatore Leonardo

PIETRAPERZIA

  • Dalle 16:30-21:00 – Green Pub
    Aperì Christmas
    DjSet Rosario Similia e Dj Pa$$
  • Ore 23:59 – Monkey’s Pub
    Christmas Night
    DjSet Rosario Similia

TROINA

  • Ore 16:30 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film – THAT CHRISTMAS
    INGRESSO GRATUITO
  • Ore 18:00 – AL 216
    Christmas Aperi-Party
    Dj Walter Spitaleri

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 18:00 – New Actually
    Vigilia di Natale
    Djset Eros
  • Dalle 18:30 alle 21:00 e da 23:59 – The Twins
    Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito dai Twins
    Djset Frank Granato

VILLAROSA

  • Ore 16:00 – Au Vieux Bar
    Christmas Groovy Aperitif
    DjSet The Spoon

BARRAFRANCA

  • Ore 17:30 – Loft Cafe
    In Loft Mood
    Xmas aperitif, Balza Djset, Sorteggio
    Hedonè
  • Ore 18:00 – 94012
    Live degli SMANIAFONIA

NICOSIA

  • Ore 23:30 – Vortex
    Houseness x Vortex con Avan, Giunta e Salvo Messina

AGIRA

  • Dalle ore 20:00
    Presepe Vivente
  • Ore 23:59 – Etoile
    Notte di Natale all’Etoile con Bruno Deejay, Giuseppe Stella, Gaetana Saraniti e molti altri!

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

