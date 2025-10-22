Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 22 ottobre 2025

7 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma mercoledì 22 ottobre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ  

Enna

  • Ore 15:30 – Urban Center
    SMARTFOOD – Tavola rotonda “Mangiare con intelligenza”.

  • Ore 17:00 – Dragon Scale (negozio di fumetti)
    Beyblade X.

  • Ore 23:00 – Mr. Red
    MEDNESS – Il party ufficiale della Facoltà di Medicina.
    DJs: Luca D’Anca e Anto Sava (evento con ticket).

Piazza Armerina

  • Ore 19:00 e 21:30 – Cinema Garibaldi
    Proiezione del film “Tre ciotole”.

  • Ore 21:00 – Highlander
    Proiezione partita Real Madrid-Juventus + menu speciale Oktoberfest.

Nicosia

  • Ore 19:00 – Orto Frati Minori Cappuccini
    Rappresentazione teatrale itinerante “È tornato Fra Felice”.

Sport a Enna

  • Ore 09:15 – Via Porto Salvo 21
    Yoga – Morning Hatha Yoga (su iscrizione).

  • Ore 18:30 – Via Porto Salvo 21
    Yoga – Hatha Vinyasa Yoga (su iscrizione).

  • Ore 20:00 – Via Porto Salvo 21
    Yoga Nidra (su iscrizione).

  • Ore 18:30–20:00 – Campo Atletica Leggera T. Pregadio
    Corsi di mini rugby (età 5–17+) (su iscrizione).

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ