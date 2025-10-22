Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 22 ottobre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma mercoledì 22 ottobre in provincia di Enna.
Enna
-
Ore 15:30 – Urban Center
SMARTFOOD – Tavola rotonda “Mangiare con intelligenza”.
-
Ore 17:00 – Dragon Scale (negozio di fumetti)
Beyblade X.
-
Ore 23:00 – Mr. Red
MEDNESS – Il party ufficiale della Facoltà di Medicina.
DJs: Luca D’Anca e Anto Sava (evento con ticket).
Piazza Armerina
-
Ore 19:00 e 21:30 – Cinema Garibaldi
Proiezione del film “Tre ciotole”.
-
Ore 21:00 – Highlander
Proiezione partita Real Madrid-Juventus + menu speciale Oktoberfest.
Nicosia
-
Ore 19:00 – Orto Frati Minori Cappuccini
Rappresentazione teatrale itinerante “È tornato Fra Felice”.
Sport a Enna
-
Ore 09:15 – Via Porto Salvo 21
Yoga – Morning Hatha Yoga (su iscrizione).
-
Ore 18:30 – Via Porto Salvo 21
Yoga – Hatha Vinyasa Yoga (su iscrizione).
-
Ore 20:00 – Via Porto Salvo 21
Yoga Nidra (su iscrizione).
-
Ore 18:30–20:00 – Campo Atletica Leggera T. Pregadio
Corsi di mini rugby (età 5–17+) (su iscrizione).
