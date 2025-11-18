Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 19 novembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli eventi in programma mercoledì 19 novembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
    “ITINERARIUM” – Mostra fotografica M. Ferro
  • Dalle ore 15:00 alle ore 19:30 – Sport Village – Enna Padel Festival
  • Ore 20:00 – Sud
    Dj Balza

LEONFORTE

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione film “Io sono Rosa Ricci”

AIDONE

  • Ore 17:00 – Beteyà Innovation Hub
    Italia Brilla

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 19:00 e 21:30 – CineGaribaldi
    Proiezione film “Dracula”
  • Ore 21:00 – Highlander
    Champions League

