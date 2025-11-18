Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 19 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma mercoledì 19 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
“ITINERARIUM” – Mostra fotografica M. Ferro
- Dalle ore 15:00 alle ore 19:30 – Sport Village – Enna Padel Festival
- Ore 20:00 – Sud
Dj Balza
LEONFORTE
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione film “Io sono Rosa Ricci”
AIDONE
- Ore 17:00 – Beteyà Innovation Hub
Italia Brilla
PIAZZA ARMERINA
- Ore 19:00 e 21:30 – CineGaribaldi
Proiezione film “Dracula”
- Ore 21:00 – Highlander
Champions League
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.