Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 17 settembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma mercoledì 17 settembre in provincia di Enna.

ENNA

Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte: Mostra d’arte inContemporaneo

Ore 17:00 – Dragon scale: raduno e prove libere BEYBLADE X

Ore 18:30/20:00 – Campo atletica leggera: corso di mini rugby (su prenotazione)

Ore 18:30/01:00 – Sorseggio: Aperitivo TRA(i)MONTI, select by Jacopo

Ore 21:00/03:00 – Red Coffee: Opening Winter Session 2025. Residente Dj: Salvatore Leonardo/Koogel, Guest Dj Claudio B / Giovanni Savoca (ingresso gratuito)

CENTURIPE

Ore 21:00 – Piazza Duomo: “Parole in circolo”, tributo band Marco Mengoni

NICOSIA

Ore 20:30 – Piazza San Cataldo: Evento food tradizionale, “Maccheroni Na Maidda”

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

