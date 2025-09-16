Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 17 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma mercoledì 17 settembre in provincia di Enna.
ENNA
Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte: Mostra d’arte inContemporaneo
Ore 17:00 – Dragon scale: raduno e prove libere BEYBLADE X
Ore 18:30/20:00 – Campo atletica leggera: corso di mini rugby (su prenotazione)
Ore 18:30/01:00 – Sorseggio: Aperitivo TRA(i)MONTI, select by Jacopo
Ore 21:00/03:00 – Red Coffee: Opening Winter Session 2025. Residente Dj: Salvatore Leonardo/Koogel, Guest Dj Claudio B / Giovanni Savoca (ingresso gratuito)
CENTURIPE
Ore 21:00 – Piazza Duomo: “Parole in circolo”, tributo band Marco Mengoni
NICOSIA
Ore 20:30 – Piazza San Cataldo: Evento food tradizionale, “Maccheroni Na Maidda”
