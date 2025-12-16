Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 17 dicembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma mercoledì 17 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 09:00 – SPE
Mercatini di Natale
- Ore 15:30 – Vis Medica (Enna Bassa, Palazzo Tigotà 4° piano)
Giornata dedicata al check dentale – visite odontoiatriche gratuite.
Evento gratuito con posti limitati.
BARRAFRANCA
- Dalle 18:00 alle 22:00 – Chiostro Comunale (P.zza Regina Margherita)
Mostra dei Presepi in concorso
TROINA
- Ore 19:00 e 21:00 – The Real Escape
Gioco dal vivo: Escape Room – Scenario “Il Trono del Diavolo”
NICOSIA
- Ore 19:00 – Chiesa San Cataldo
Celebrazione eucaristica dedicata ai bambini e, a seguire, consegna dei doni ai bambini presenti
PIETRAPERZIA
- Ore 18:30 – P.zza Vittorio Emanuele
Canti e Cunti Siciliani – cantastorie Luigi Di Pino
LEONFORTE
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione film “O! Vita Mia” di Pio e Amedeo
