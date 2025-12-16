Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 17 dicembre 2025

2 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma mercoledì 17 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 09:00 – SPE
    Mercatini di Natale
  • Ore 15:30 – Vis Medica (Enna Bassa, Palazzo Tigotà 4° piano)
    Giornata dedicata al check dentale – visite odontoiatriche gratuite.
    Evento gratuito con posti limitati.

BARRAFRANCA

  • Dalle 18:00 alle 22:00 – Chiostro Comunale (P.zza Regina Margherita)
    Mostra dei Presepi in concorso

TROINA

  • Ore 19:00 e 21:00 – The Real Escape
    Gioco dal vivo: Escape Room – Scenario “Il Trono del Diavolo”

NICOSIA

  • Ore 19:00 – Chiesa San Cataldo
    Celebrazione eucaristica dedicata ai bambini e, a seguire, consegna dei doni ai bambini presenti

PIETRAPERZIA

  • Ore 18:30 – P.zza Vittorio Emanuele
    Canti e Cunti Siciliani – cantastorie Luigi Di Pino

LEONFORTE

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione film “O! Vita Mia” di Pio e Amedeo

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna.

