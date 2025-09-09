Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 10 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma mercoledì 10 settembre in provincia di Enna.
ENNA
Viale IV Novembre e Viale Diaz: Fiera di Settembre
Ore 17:00 – Dragon Scale: raduno e prove libere BEYBLADE X
Ore 18,30 – Urban Center: Serata dedicata a Paolo Vetri nell’ambito del Premio Nazionale di Pittura Paolo Vetri
Ore 19:00 – Via Piave 8/10: Inaugurazione nuova pasticceria IVANA’S CAKE LAB
Dalle ore 18:30 – Sorseggio: Aperitivo TRAiMONTI, Select by Maurando
CENTURIPE
Museo Archeologico: mostra itinerante “Paolo Orsi da Akragas a Zancle”
NICOSIA
Ore 21:00 – Piazza Eventi: MAX GAZZE in “Musicae Loci 2025” con Calabria Orchestra (concerto gratuito)
PIAZZA ARMERINA
Ore 20:00 – Teatro Garibaldi: 75° anniversario della morte di Francesco Cilea – Solisti Orchestra F. Cilea (evento con ticket)
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna.
Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.