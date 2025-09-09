Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 10 settembre 2025

16 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ  

Questi gli eventi in programma mercoledì 10 settembre in provincia di Enna.

ENNA

Viale IV Novembre e Viale Diaz: Fiera di Settembre

Ore 17:00 – Dragon Scale: raduno e prove libere BEYBLADE X

Ore 18,30 – Urban Center: Serata dedicata a Paolo Vetri nell’ambito del Premio Nazionale di Pittura Paolo Vetri

Ore 19:00 – Via Piave 8/10: Inaugurazione nuova pasticceria IVANA’S CAKE LAB

Dalle ore 18:30 – Sorseggio: Aperitivo TRAiMONTI, Select by Maurando

CENTURIPE

Museo Archeologico: mostra itinerante “Paolo Orsi da Akragas a Zancle”

NICOSIA

Ore 21:00 – Piazza Eventi: MAX GAZZE in “Musicae Loci 2025” con Calabria Orchestra (concerto gratuito)

PIAZZA ARMERINA

Ore 20:00 – Teatro Garibaldi: 75° anniversario della morte di Francesco Cilea – Solisti Orchestra F. Cilea (evento con ticket)

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna.

Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ