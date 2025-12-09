Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 10 dicembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma mercoledì 10 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 10:00 – Urban Center
“Itinerarium” – Mostra fotografica di M. Ferro
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Gaslands Refuelled
- Ore 18:00 – Libreria Mondadori
Bookclub per ragazzi dai 14 ai 25 anni
- Ore 19:00 – Garage Arts Platform
Isole Cromatiche – Canti e suonate popolari siciliane e sarde con Davide Campisi, Jonathan Della Marianna, Carolina Casula ed Enrico Pichirri
- Ore 19:00 – Al Kenisa
Gospels & Spirituals a cura di Marcello Stella – “Aperiascolto”
Evento con ticket su prenotazione
- Ore 20:30 – Chiesa San Cataldo
Concerto “Dal Barocco al Novecento” – Orchestra d’Archi F.P. Neglia
Ingresso gratuito
TROINA
- Ore 19:00 e 21:00 – The Real Escape
Gioco dal vivo: escape room “Il Trono del Diavolo”
PIAZZA ARMERINA
- Ore 21:00 – Highlander
Proiezione partita Champions League
Juventus – Pafos
