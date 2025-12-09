Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 10 dicembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma mercoledì 10 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 10:00 – Urban Center
    “Itinerarium” – Mostra fotografica di M. Ferro
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Gaslands Refuelled
  • Ore 18:00 – Libreria Mondadori
    Bookclub per ragazzi dai 14 ai 25 anni
  • Ore 19:00 – Garage Arts Platform
    Isole Cromatiche – Canti e suonate popolari siciliane e sarde con Davide Campisi, Jonathan Della Marianna, Carolina Casula ed Enrico Pichirri
  • Ore 19:00 – Al Kenisa
    Gospels & Spirituals a cura di Marcello Stella – “Aperiascolto”
    Evento con ticket su prenotazione
  • Ore 20:30 – Chiesa San Cataldo
    Concerto “Dal Barocco al Novecento” – Orchestra d’Archi F.P. Neglia
    Ingresso gratuito

TROINA

  • Ore 19:00 e 21:00 – The Real Escape
    Gioco dal vivo: escape room “Il Trono del Diavolo”

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 21:00 – Highlander
    Proiezione partita Champions League
    Juventus – Pafos

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna.

