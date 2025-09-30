Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 1 ottobre 2025

12 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli eventi in programma mercoledì 1 ottobre ad Enna.

ENNA

  • Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte
    Mostra d’arte inContemporaneo.
  • Ore 15:00/18:00 – Associazione Luciano Lama
    Workshop “Migrazione e diritti: smontare le false narrazioni” a cura di ENNACTIVE.
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Raduno e prove libere di Beyblade X presso il negozio di fumetti.
  • Ore 17:30/19:30 – Associazione Magma
    Workshop gratuito per bambini (su prenotazione).
  • Ore 18:00 – Urban Center
    Presentazione del libro “Immortali” di Attilio Bolzoni.
  • Ore 18:30/20:00 – Campo di Atletica Leggera Tino Pregadio
    Corso di Mini Rugby (dai 5 ai 17 anni, su prenotazione).
  • Ore 19:00 – Sud
    Aperitivo con DjSet Albas.
  • Ore 20:00 – Chiesa di San Francesco
    “Nacque al mondo un sole”, itinerario artistico-letterario dedicato a San Francesco d’Assisi.

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 21:00 – Highlander
    Proiezione della partita di Champions League Villarreal-Juventus.

