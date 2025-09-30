Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di mercoledì 1 ottobre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma mercoledì 1 ottobre ad Enna.
ENNA
- Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte
Mostra d’arte inContemporaneo.
- Ore 15:00/18:00 – Associazione Luciano Lama
Workshop “Migrazione e diritti: smontare le false narrazioni” a cura di ENNACTIVE.
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Raduno e prove libere di Beyblade X presso il negozio di fumetti.
- Ore 17:30/19:30 – Associazione Magma
Workshop gratuito per bambini (su prenotazione).
- Ore 18:00 – Urban Center
Presentazione del libro “Immortali” di Attilio Bolzoni.
- Ore 18:30/20:00 – Campo di Atletica Leggera Tino Pregadio
Corso di Mini Rugby (dai 5 ai 17 anni, su prenotazione).
- Ore 19:00 – Sud
Aperitivo con DjSet Albas.
- Ore 20:00 – Chiesa di San Francesco
“Nacque al mondo un sole”, itinerario artistico-letterario dedicato a San Francesco d’Assisi.
PIAZZA ARMERINA
- Ore 21:00 – Highlander
Proiezione della partita di Champions League Villarreal-Juventus.
