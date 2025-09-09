Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 9 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma martedì 9 settembre in provincia di Enna.
ENNA
Ore 18:00 – Urban Center: inaugurazione Premio Nazionale di Pittura Paolo Vetri. Pippo Lombardo presenta il pittore ennese Franceco Lodato di cui saranno esposte 5 opere
Ore 19:00 – Parco Proserpina di Pergusa: Aperitivo Letterario nell’ambito del progetto Biblioinsieme (evento gratuito)
Ore 20:30 – Parco Proserpina di Pergusa: Cineforum, proiezione del film “Reality” di Matteo Garrone (evento gratuito).
DOPO FILM – Parco Proserpina di Pergusa: Normal Gets you nowhere, music selected by Jody Corbo (evento gratuito)
