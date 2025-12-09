Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 9 dicembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma martedì 9 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 15:30 – Auditorium I.C. “Pascoli – Santa Chiara”
Presentazione progetto ACOPE 3.0
- Ore 19:00 – 64 Rooms
APERIKAMPUS – Christmas Edition
Music selection by Rori + Vitto
CENTURIPE
- Dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 – Auditorium comunale
“Il magico villaggio di Babbo Natale”
TROINA
- Ore 16:00 e 18:00 – The Real Escape
Escape Room “I segreti del Führer”
LEONFORTE
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione film “Oi vita mia” di Pio e Amedeo
PIAZZA ARMERINA
- Ore 19:00 – Teatro Garibaldi
Naxos in Musica – “The Legend of 1900”
Evento con ticket
- Ore 21:00 – Highlander
Proiezione partita Champions League
Inter – Liverpool
