Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 9 dicembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli eventi in programma martedì 9 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 15:30 – Auditorium I.C. “Pascoli – Santa Chiara”
    Presentazione progetto ACOPE 3.0
  • Ore 19:00 – 64 Rooms
    APERIKAMPUS – Christmas Edition
    Music selection by Rori + Vitto

CENTURIPE

  • Dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 – Auditorium comunale
    “Il magico villaggio di Babbo Natale”

TROINA

  • Ore 16:00 e 18:00 – The Real Escape
    Escape Room “I segreti del Führer”

LEONFORTE

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione film “Oi vita mia” di Pio e Amedeo

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 19:00 – Teatro Garibaldi
    Naxos in Musica – “The Legend of 1900”
    Evento con ticket
  • Ore 21:00 – Highlander
    Proiezione partita Champions League
    Inter – Liverpool

