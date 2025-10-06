Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 7 ottobre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma martedì 7 ottobre in provincia di Enna.

ENNA

  • Dalle ore 10:00 alle 18:00 – URBAN CENTER
    Mostra collettiva dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio 2025.
  • Ore 23:00 – MR. RED DISCOCLUB
    Kore Is Calling – #FluoParty (evento con prevendita).

Enna per lo Sport

  • Dalle 09:30 alle 12:30 – Piazza Umberto I e Piazza VI Dicembre
    Bambini e cittadini avranno l’occasione di cimentarsi in varie discipline sportive: calcio, rugby, tennis, judo, bocce e tennis da tavolo.
  • Ore 17:00 – Villa Farina, PalaTennis
    Inaugurazione ufficiale del nuovo impianto polivalente.
  • Ore 17:15 – PalaTennis
    Esibizione di atleti del judo Ippon per inaugurare i tatami.
  • Ore 17:30 – PalaTennis
    Match under 13 FITP con la partecipazione delle scuole di tennis di Enna e Calascibetta.
  • Ore 18:30 – PalaTennis
    Partita istituzionale tra ospiti e autorità locali.

PIAZZA ARMERINA
Agriturismo Bannata – Mostra dedicata a Yvonne Kohler.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

