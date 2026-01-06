Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 6 gennaio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma martedì 6 gennaio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 17:00 – Chiesa dello Spirito Santo
Christmas Candlelight Music Event – Arpa & Voce – Ginevra Gilli
Ingresso libero
- Ore 17:30 e 20:30 – Teatro Neglia
Carmelo Caccamo in “Sono figlio unico” – One man show
Spettacolo con biglietto (vendita su Liveticket)
- Ore 18:30–20:30 – Quartiere Fundrisi
Mostra presepi
CENTURIPE
- Ore 09:30 – Centro storico
Arriva la Befana con la slitta
PIAZZA ARMERINA
- Comitato Quartiere Casalotto
Festa della Befana
10:00 Parata delle Befane da Piazza Falcone Borsellino e premiazione
17:00 Novena conclusiva al Chiostro della Chiesa Madonna del Carmine
- Ore 13:00 – Osteria del Conte
Live Romano Bros
BARRAFRANCA
- Dalle 10:00 alle 12:30 – Piazza Regina Margherita
Arriva la Befana
- Dalle 18:00 alle 22:00 – Chiostro comunale
Mostra dei presepi in concorso – 5ª edizione
TROINA
- Mattina
Il volo della Befana – IV edizione
- Dalle 18:00 alle 20:00 – Terzo Tempo
Aperitivo con promo e DJ set Flavio Siciliano
- Ore 18:30–21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
- Ore 20:00 – Centro polifunzionale
La Spada di Ruggero – Cena con delitto
Ingresso gratuito con posti limitati
LEONFORTE
- Ore 10:00 – Piazza IV Novembre
L’arrivo della Befana
Ore 18:00 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
CALASCIBETTA
- Ore 17:00 – Chiesa Sant’Antonio Abate
Vestizione del Bambinello
CERAMI
- Ore 17:00 – Piazza Marconi
È arrivata la Befana…
GAGLIANO CASTELFERRATO
- Ore 17:30 – Biblioteca comunale
Tombolata dell’Epifania
VILLAROSA
- Ore 19:00 – Piazza Vittorio Emanuele
Tombola a cura del gruppo AGESCI
ASSORO
- Ore 18:30
Happyfania con consegna regali e “Angolo leccornie”
VALGUARNERA CAROPEPE
- Ore 19:00 – Chiesa Madre
Concerto dell’Epifania – Orchestra di Fiati “Giacomo Magno”
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.