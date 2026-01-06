Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 6 gennaio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma martedì 6 gennaio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 17:00 – Chiesa dello Spirito Santo
    Christmas Candlelight Music Event – Arpa & Voce – Ginevra Gilli
    Ingresso libero
  • Ore 17:30 e 20:30 – Teatro Neglia
    Carmelo Caccamo in “Sono figlio unico” – One man show
    Spettacolo con biglietto (vendita su Liveticket)
  • Ore 18:30–20:30 – Quartiere Fundrisi
    Mostra presepi

CENTURIPE

  • Ore 09:30 – Centro storico
    Arriva la Befana con la slitta

PIAZZA ARMERINA

  • Comitato Quartiere Casalotto
    Festa della Befana
    10:00 Parata delle Befane da Piazza Falcone Borsellino e premiazione
    17:00 Novena conclusiva al Chiostro della Chiesa Madonna del Carmine
  • Ore 13:00 – Osteria del Conte
    Live Romano Bros

BARRAFRANCA

  • Dalle 10:00 alle 12:30 – Piazza Regina Margherita
    Arriva la Befana
  • Dalle 18:00 alle 22:00 – Chiostro comunale
    Mostra dei presepi in concorso – 5ª edizione

TROINA

  • Mattina
    Il volo della Befana – IV edizione
  • Dalle 18:00 alle 20:00 – Terzo Tempo
    Aperitivo con promo e DJ set Flavio Siciliano
  • Ore 18:30–21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
  • Ore 20:00 – Centro polifunzionale
    La Spada di Ruggero – Cena con delitto
    Ingresso gratuito con posti limitati

LEONFORTE

  • Ore 10:00 – Piazza IV Novembre
    L’arrivo della Befana
    Ore 18:00 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone

CALASCIBETTA

  • Ore 17:00 – Chiesa Sant’Antonio Abate
    Vestizione del Bambinello

CERAMI

  • Ore 17:00 – Piazza Marconi
    È arrivata la Befana…

GAGLIANO CASTELFERRATO

  • Ore 17:30 – Biblioteca comunale
    Tombolata dell’Epifania

VILLAROSA

  • Ore 19:00 – Piazza Vittorio Emanuele
    Tombola a cura del gruppo AGESCI

ASSORO

  • Ore 18:30
    Happyfania con consegna regali e “Angolo leccornie”

VALGUARNERA CAROPEPE

  • Ore 19:00 – Chiesa Madre
    Concerto dell’Epifania – Orchestra di Fiati “Giacomo Magno”

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

