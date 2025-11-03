Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 4 novembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma martedì 4 novembre in provincia di Enna.

ENNA

Ore 10:00 – Monumento ai Caduti (Castello di Lombardia)
Cerimonia commemorativa Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Ore 15:00 – UNIVERSITÀ KORE
Festival “Civitas Educationis. Visioni, sensi, orizzonti”

Ore 18:00 – 64 ROOMS
AperiKampus – Music selection by Rori

PIAZZA ARMERINA

Ore 19:00 e 21:30 – CINEGARIBALDI
Proiezione del film “La vita è così”

LEONFORTE

Ore 18:30 e 21:00 – CINEVOLUTION
Proiezione del film “La vita è così”

