Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 4 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma martedì 4 novembre in provincia di Enna.
ENNA
Ore 10:00 – Monumento ai Caduti (Castello di Lombardia)
Cerimonia commemorativa Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
Ore 15:00 – UNIVERSITÀ KORE
Festival “Civitas Educationis. Visioni, sensi, orizzonti”
Ore 18:00 – 64 ROOMS
AperiKampus – Music selection by Rori
PIAZZA ARMERINA
Ore 19:00 e 21:30 – CINEGARIBALDI
Proiezione del film “La vita è così”
LEONFORTE
Ore 18:30 e 21:00 – CINEVOLUTION
Proiezione del film “La vita è così”