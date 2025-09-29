Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 30 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma martedì 30 settembre ad Enna.
ENNA
Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte
Mostra d’Arte – inContemporaneo
Ore 19:00 – Parco Proserpina
Aperitivo letterario (progetto Biblioinsieme)
Ore 20:30 – Parco Proserpina
Cineforum: film “Perfetti Sconosciuti”
Ore 22:30 – Parco Proserpina
Loneliness – Gran Finale
PIAZZA ARMERINA
Ore 21:00 – Highlander
Proiezione partita di Champions League: Inter-Slavia Praga
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.