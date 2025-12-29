Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 30 dicembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma martedì 30 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Dalle 18:00 alle 22:30 – Sud
Epy Niù Iar
Aperitivo con selezione musicale
- Ore 20:30 – Teatro Francesco Paolo Neglia
“10 Corde in Concerto”, con Samuele Michele Cascino e Vincenzo Fiamingo
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
VILLAROSA
- Ore 17:30 – Palatenda
Un pomeriggio per bambine e bambini – Giochi, animazione e letture Kamishibai
TROINA
- Ore 16:00 e 18:00 – The Real Escape
Gioco dal vivo Escape Room “I segreti del Führer”
- Ore 16:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film “A Christmas Carol”
Ingresso gratuito
- Ore 18:30–21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
BARRAFRANCA
- Ore 21:00 – Sesto Senso
Serata Tombolata
SPERLINGA
- Ore 18:30 – Biblioteca comunale
Accendiamo le parole – Lettura scenica di e con Elisa Di Dio con la partecipazione di Davide Campisi
PIAZZA ARMERINA
- Ore 18:30 – Biblioteca comunale
La grande assente – Omaggio a Mia Martini
- Ore 17:00, 19:00 e 21:30 – Teatro Garibaldi
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
GAGLIANO CASTELFERRATO
- Ore 19:30 – Biblioteca comunale
Bingo! per i più grandi
CENTURIPE
- Ore 20:00 – Auditorium comunale
Concerto di fine anno
CALASCIBETTA
- Ore 20:30 – Chiesa San Giuseppe
Melodie di Natale
LEONFORTE
- Ore 18:00–21:00 – Cinevolution
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
