Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 30 dicembre 2025

26 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma martedì 30 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Dalle 18:00 alle 22:30 – Sud
    Epy Niù Iar
    Aperitivo con selezione musicale
  • Ore 20:30 – Teatro Francesco Paolo Neglia
    “10 Corde in Concerto”, con Samuele Michele Cascino e Vincenzo Fiamingo
    Ingresso libero fino ad esaurimento posti

VILLAROSA

  • Ore 17:30 – Palatenda
    Un pomeriggio per bambine e bambini – Giochi, animazione e letture Kamishibai

TROINA

  • Ore 16:00 e 18:00 – The Real Escape
    Gioco dal vivo Escape Room “I segreti del Führer”
  • Ore 16:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film “A Christmas Carol”
    Ingresso gratuito
  • Ore 18:30–21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone

BARRAFRANCA

  • Ore 21:00 – Sesto Senso
    Serata Tombolata

SPERLINGA

  • Ore 18:30 – Biblioteca comunale
    Accendiamo le parole – Lettura scenica di e con Elisa Di Dio con la partecipazione di Davide Campisi

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 18:30 – Biblioteca comunale
    La grande assente – Omaggio a Mia Martini
  • Ore 17:00, 19:00 e 21:30 – Teatro Garibaldi
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone

GAGLIANO CASTELFERRATO

  • Ore 19:30 – Biblioteca comunale
    Bingo! per i più grandi

CENTURIPE

  • Ore 20:00 – Auditorium comunale
    Concerto di fine anno

CALASCIBETTA

  • Ore 20:30 – Chiesa San Giuseppe
    Melodie di Natale

LEONFORTE

  • Ore 18:00–21:00 – Cinevolution
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

