Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 28 ottobre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma martedì 27 ottobre in provincia di Enna.
ENNA
-
Ore 17:00 — DRAGON SCALE
Prove e torneo Yu-Gi-Oh.
-
Ore 18:00 — 64 ROOMS
Inaugurazione 2025/2026 – Aperikampus con Dj Rori.
-
MELINA VACCARO HAIRSTYLIST
Via Vulturo, 21. Riapertura
LEONFORTE
- Ore 18:30 e 21:00 — CINEVOLUTION
Proiezione film “La vita è così”.
PIAZZA ARMERINA
-
Ore 21:00 — HIGHLANDER (Piazza Armerina)
Menù speciale Oktoberfest.
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.