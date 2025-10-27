Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 28 ottobre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma martedì 27 ottobre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 17:00 — DRAGON SCALE
    Prove e torneo Yu-Gi-Oh.

  • Ore 18:00 — 64 ROOMS
    Inaugurazione 2025/2026 – Aperikampus con Dj Rori.

  • MELINA VACCARO HAIRSTYLIST
    Via Vulturo, 21. Riapertura

LEONFORTE

  • Ore 18:30 e 21:00 — CINEVOLUTION
    Proiezione film “La vita è così”.

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 21:00 — HIGHLANDER (Piazza Armerina)
    Menù speciale Oktoberfest.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

