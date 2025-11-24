Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 25 novembre 2025

20 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma martedì 25 novembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 10:00 – Urban Center (Museo delle Confraternite)
    Mostra fotografica “ITINERARIUM” di Massimiliano Ferro
  • Ore 18:00 – Dragon Scale
    Raduno e possibilità di torneo
  • Ore 19:00 – 64 Rooms
    “Aperikampus” – Music selection by Rori
  • Ore 20:15 – Biblioteca comunale
    Seminario sulla narrazione di Luigi Dal Cin (ingresso libero)

VILLAROSA

  • Ore 19:00 – Biblioteca V. De Simone
    “Scegli il coraggio: rompi il silenzio, spezza la violenza” a cura del Moysa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

LEONFORTE

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione del film “L’illusione perfetta: Now You See Me”

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 21:00 – Highlander
    Proiezione partita di Champions League
    Bodø/Glimt – Juventus
  • Ore 19:00 e 21:30 – Cinegaribaldi
    Proiezione del film “L’illusione perfetta: Now You See Me”

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

