Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 25 novembre 2025

Questi gli eventi in programma martedì 25 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 10:00 – Urban Center (Museo delle Confraternite)
Mostra fotografica “ITINERARIUM” di Massimiliano Ferro
- Ore 18:00 – Dragon Scale
Raduno e possibilità di torneo
- Ore 19:00 – 64 Rooms
“Aperikampus” – Music selection by Rori
- Ore 20:15 – Biblioteca comunale
Seminario sulla narrazione di Luigi Dal Cin (ingresso libero)
VILLAROSA
- Ore 19:00 – Biblioteca V. De Simone
“Scegli il coraggio: rompi il silenzio, spezza la violenza” a cura del Moysa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne
LEONFORTE
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione del film “L’illusione perfetta: Now You See Me”
PIAZZA ARMERINA
- Ore 21:00 – Highlander
Proiezione partita di Champions League
Bodø/Glimt – Juventus
- Ore 19:00 e 21:30 – Cinegaribaldi
Proiezione del film “L’illusione perfetta: Now You See Me”
