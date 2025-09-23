Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 23 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma martedì 23 settembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte: mostra d’arte “inContemporaneo”
- Ore 17:00 – Urban Center: inaugurazione mostra collettiva dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio 2025
- Ore 17:30/19:30 – Associazione Magma: laboratorio pittorico gratuito per bambini (su prenotazione)
Ore 18:45 – Al Kenisa: presentazione del libro di Renato Amata “L’anni e li iorni, l’ombra dei tempi che verranno”
- Ore 19:00 – Parco Proserpina: Bibliopride, “Il progetto Biblioinsieme: bilancio e prospettive a metà percorso” e “Focus sugli autori ennesi” (evento gratuito)
- Ore 20:30 – Parco Proserpina: cineforum con il film “I cento passi” di Marco Tullio Giordana (evento gratuito)
- Dopo film – Parco Proserpina: ParkFusion, music selected by Pauljey e Gio Milano (evento gratuito)
NICOSIA
- Ore 21:00 – Piazzetta San Calogero: serata cabaret con Sebi Picone
