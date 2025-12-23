Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 23 dicembre 2025

16 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma martedì 23 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Case del Natale – Via Roma e Piazza Bovio
    Ore 10:00-13:00 e Ore 18:00-22:00: Apertura attività spazi espositivi
    Ore 11:00: “Accendiamo le parole” a cura della Società Dante Alighieri comitato di Enna Aps con Elisa Di Dio e gli allievi del laboratorio di drammatizzazione del progetto Biblioinsieme.

  • Ore 17:00 – Quartiere Fundrisi (Via San Bartolomeo)
    Giochi sotto l’albero

  • Ore 18:00 alle 22:30 – Sud
    Aperitivo Merry Christmas
    Selezione musicale Angelo Vaccaro

  • Ore 19:00 – Garage Arts Platform
    Mostra “La Sicilia aveva perduto la voce”

  • Ore 22:30 – Sorseggio
    Queer Xmas – Djset Zetabella – Drag the night with Spillo
    Firmato Altra Sponda

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 17:00 – Actually
    Play all day 3’ – Tombola natalizia

VILLAROSA

  • Ore 17:30 – Biblioteca comunale
    Docufilm per ragazzi

NICOSIA

  • Ore 18:00 – Ex Teatro Comunale
    Inaugurazione installazione 10 natività

TROINA

  • Ore 16:00 e 18:00 – The Real Escape
    Gioco dal vivo – Escape Room “I segreti del Führer”

  • Ore 18:00-20:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film Zootropolis 2

GAGLIANO CASTELFERRATO

  • Ore 15:30 – Piazza Nino Grippaldi
    Il villaggio di Babbo Natale

BARRAFRANCA

  • Ore 18:30 – Via Macallè
    I giochi dei bambini dell’epoca, degustazione di prodotti natalizi
    Ore 19:30: Meet & Creet con i personaggi e sessione fotografica

  • Ore 21:00 – Sesto Senso
    Magic Show – Christmas Edition
    Cena con spettacolo interattivo di magia

ASSORO

  • Ore 18:30
    Musica itinerante con la banda “A. Pacini”

VALGUARNERA

  • Ore 18:30 – Via Garibaldi – Chiesa San Liborio
    “A NUVENA R NATAL” canti e balli della tradizione natalizia siciliana con Gruppo Folklorico Kore di Enna

AIDONE

  • Senza orario – Via Arconide 95 (oratorio confraternita Maria Santissima Annunziata)
    Ore 17:00: Il presepe si illumina

  • Ore 19:30 – Chiesa S. Maria La Cava
    Gospel Quartet

CERAMI

  • Ore 22:00 – Sede Pro Loco
    Carnatale: Il carnevale incontra il Natale
    Serata in maschera – vestiti come vuoi da personaggi del Natale o Carnevale

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

