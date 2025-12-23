Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 23 dicembre 2025

Case del Natale – Via Roma e Piazza Bovio

Ore 10:00-13:00 e Ore 18:00-22:00: Apertura attività spazi espositivi

Ore 11:00: “Accendiamo le parole” a cura della Società Dante Alighieri comitato di Enna Aps con Elisa Di Dio e gli allievi del laboratorio di drammatizzazione del progetto Biblioinsieme.