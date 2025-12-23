Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 23 dicembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma martedì 23 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
-
Case del Natale – Via Roma e Piazza Bovio
Ore 10:00-13:00 e Ore 18:00-22:00: Apertura attività spazi espositivi
Ore 11:00: “Accendiamo le parole” a cura della Società Dante Alighieri comitato di Enna Aps con Elisa Di Dio e gli allievi del laboratorio di drammatizzazione del progetto Biblioinsieme.
-
Ore 17:00 – Quartiere Fundrisi (Via San Bartolomeo)
Giochi sotto l’albero
-
Ore 18:00 alle 22:30 – Sud
Aperitivo Merry Christmas
Selezione musicale Angelo Vaccaro
-
Ore 19:00 – Garage Arts Platform
Mostra “La Sicilia aveva perduto la voce”
-
Ore 22:30 – Sorseggio
Queer Xmas – Djset Zetabella – Drag the night with Spillo
Firmato Altra Sponda
PIAZZA ARMERINA
-
Ore 17:00 – Actually
Play all day 3’ – Tombola natalizia
VILLAROSA
-
Ore 17:30 – Biblioteca comunale
Docufilm per ragazzi
NICOSIA
-
Ore 18:00 – Ex Teatro Comunale
Inaugurazione installazione 10 natività
TROINA
-
Ore 16:00 e 18:00 – The Real Escape
Gioco dal vivo – Escape Room “I segreti del Führer”
-
Ore 18:00-20:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film Zootropolis 2
GAGLIANO CASTELFERRATO
-
Ore 15:30 – Piazza Nino Grippaldi
Il villaggio di Babbo Natale
BARRAFRANCA
-
Ore 18:30 – Via Macallè
I giochi dei bambini dell’epoca, degustazione di prodotti natalizi
Ore 19:30: Meet & Creet con i personaggi e sessione fotografica
-
Ore 21:00 – Sesto Senso
Magic Show – Christmas Edition
Cena con spettacolo interattivo di magia
ASSORO
-
Ore 18:30
Musica itinerante con la banda “A. Pacini”
VALGUARNERA
-
Ore 18:30 – Via Garibaldi – Chiesa San Liborio
“A NUVENA R NATAL” canti e balli della tradizione natalizia siciliana con Gruppo Folklorico Kore di Enna
AIDONE
-
Senza orario – Via Arconide 95 (oratorio confraternita Maria Santissima Annunziata)
Ore 17:00: Il presepe si illumina
-
Ore 19:30 – Chiesa S. Maria La Cava
Gospel Quartet
CERAMI
-
Ore 22:00 – Sede Pro Loco
Carnatale: Il carnevale incontra il Natale
Serata in maschera – vestiti come vuoi da personaggi del Natale o Carnevale
