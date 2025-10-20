Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 21 ottobre 2025

53 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma martedì 21 ottobre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ  

ENNA

Ore 18:00 – BIBLIOTECA COMUNALE

Progetto Biblioinsieme – Laboratorio di “Drammatizzazione e Storytelling” a cura di Elisa Di Dio.
Primo incontro con la partecipazione straordinaria di Giorgio Lo Fermo

PIAZZA ARMERINA

Ore 21:00 – HIGHLANDER

Proiezione partita di Champions League Union SG vs Inter + Menu speciale Oktoberfest.

Ore 19:00 e 21:30 – CINEMA GARIBALDI

Proiezione del film “Tre Ciotole”.

NICOSIA

Ore 19:00 – Orto Frati Minori Cappuccini

Rappresentazione teatrale itinerante “È tornato Fra Felice”.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ