Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 21 ottobre 2025

Questi gli eventi in programma martedì 21 ottobre in provincia di Enna.
ENNA
Ore 18:00 – BIBLIOTECA COMUNALE
Progetto Biblioinsieme – Laboratorio di “Drammatizzazione e Storytelling” a cura di Elisa Di Dio.
Primo incontro con la partecipazione straordinaria di Giorgio Lo Fermo
PIAZZA ARMERINA
Ore 21:00 – HIGHLANDER
Proiezione partita di Champions League Union SG vs Inter + Menu speciale Oktoberfest.
Ore 19:00 e 21:30 – CINEMA GARIBALDI
Proiezione del film “Tre Ciotole”.
NICOSIA
Ore 19:00 – Orto Frati Minori Cappuccini
Rappresentazione teatrale itinerante “È tornato Fra Felice”.
