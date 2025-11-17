Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 18 novembre 2025

9 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma martedì 18 novembre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ  

ENNA

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
    “ITINERARIUM” – Mostra fotografica di M. Ferro
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Prova dimostrativa del gioco da tavolo Gaslands.
  • Ore 18:00 – Dragon Scale
    Raduno e prove libere Beyblade X.
  • Ore 19:00 – 64 Rooms
    Aperikampus con music selection by Rori.
  • Ore 21:00 – Teatro F. P. Neglia
    Spettacolo teatrale “Gin Game” con Pamela Villoresi e Giuseppe Pambieri.

LEONFORTE

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione del film “Io sono Rosa Ricci”.

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 19:00 e 21:30 – CineGaribaldi
    Proiezione del film “Dracula”.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ