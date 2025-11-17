Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 18 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma martedì 18 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
“ITINERARIUM” – Mostra fotografica di M. Ferro
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Prova dimostrativa del gioco da tavolo Gaslands.
- Ore 18:00 – Dragon Scale
Raduno e prove libere Beyblade X.
- Ore 19:00 – 64 Rooms
Aperikampus con music selection by Rori.
- Ore 21:00 – Teatro F. P. Neglia
Spettacolo teatrale “Gin Game” con Pamela Villoresi e Giuseppe Pambieri.
LEONFORTE
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione del film “Io sono Rosa Ricci”.
PIAZZA ARMERINA
- Ore 19:00 e 21:30 – CineGaribaldi
Proiezione del film “Dracula”.
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.