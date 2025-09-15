Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 16 settembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma martedì 16 settembre in provincia di Enna.

ENNA

Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte: Mostra d’Arte inContemporaneo

Ore 19:00 – PARCO PROSERPINA: Aperitivo letterario nell’ambito del progetto Biblioinsieme (evento gratuito)

Ore 20:30 – PARCO PROSERPINA, Cineforum: proiezione film “Manhattan” di Woody Allen. A seguire VITAMINA (D) ANCE – Music selected by Luca D’Anca e Anto Sava

CENTURIPE

Ore 21 – Piazza Duomo: Falsi d’autore (cabaret)

