Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 16 settembre 2025

Questi gli eventi in programma martedì 16 settembre in provincia di Enna.
ENNA
Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte: Mostra d’Arte inContemporaneo
Ore 19:00 – PARCO PROSERPINA: Aperitivo letterario nell’ambito del progetto Biblioinsieme (evento gratuito)
Ore 20:30 – PARCO PROSERPINA, Cineforum: proiezione film “Manhattan” di Woody Allen. A seguire VITAMINA (D) ANCE – Music selected by Luca D’Anca e Anto Sava
CENTURIPE
Ore 21 – Piazza Duomo: Falsi d’autore (cabaret)
